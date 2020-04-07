Мэрия Владимира рассказала о наказании за нарушение режима самоизоляции

Владимирская мэрия рассказала, что грозит тем, кто нарушает режим самоизоляции. Не штраф, а предупреждение. Рублем не карают ни полиция, ни администрация. И хотя в первые дни жителям были выписаны определения о возбуждении административного расследования, вряд ли дело закончится денежным наказанием. Справки с места работы или из собеса нужны, но их наличие на штрафы никак не влияет. На этой неделе многие вышли на работу, а заодно и на улицы, и в магазины. На дорогах стало многолюдно. И далеко не у всех пока есть спецпропуска.

За нарушение режима самоизоляции штрафы пока не выписывают.

Такую же информацию опубликовало накануне управление МВД по Владимирской области. Патрулирования общественных мест на предмет нахождения граждан вне зоны самоизоляции без уважительной причины проходят ежедневно. Но пока полиция не штрафует жителей региона, нарушивших режим самоизоляции, а лишь проводит с ними разъяснительные беседы.

Информация о наказании за нарушение обязательного режима самоизоляции в пятницу появилась на официальном сайте администрации Владимирской области. Приводится статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП, введенная Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ. Согласно ей нарушитель может отделаться предупреждением, а может попасть на штраф. Размеры штрафов разные. Для физических лиц они составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Гораздо больше внимания сейчас уделяется предприятиям и организациям Владимира, которые продолжили работу. Мэрия регулярно выходит к ним с проверками.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

В администрации создано 15 бригад по проверке предприятий, кому разрешено работать.

Например, продуктовым предприятиям. Смотрим на дезинфекцию, наличие масок у работников.

Подавляющее большинство относится к мерам ответственно. Мы тоже никого не штрафуем.

Мы проверили 3500 организаций, и везде только предупреждения.

Ранее «Призыв» сообщил, какие работодатели снова могут открыть двери для своих подчиненных. Судьбоносного решения от губернатора ждали тысячи работников.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»