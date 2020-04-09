Мэрия Владимира начала готовиться к Пасхе

Владимирская мэрия готовится к Пасхе. Власти уверены, что намерение верующих выйти на улицы и поехать на кладбище режимом самоизоляции не ограничить. А значит, пора наводить порядок на городских погостах. В рамках санитарного месячника, который объявлен на территории всего города в течение апреля, службы муниципальной компании «Благоустройство» начали уборку. Вывозят мусор, чистят дорожки. После зимних вьюг и бурь, которые настигли Владимирскую область после Нового года, на кладбищах скопилось много поваленных деревьев. Их тоже предстоит вывезти городским службам.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Насколько я знаю, всем рекомендовано в Пасху в церковь не ходить.

Священнослужители говорят, что можно все провести дистанционно.

Но на кладбища мы дополнительное количество автобусов пустим.

Сделаем побольше автобусов, чтобы уменьшить в них число людей. Вопрос окончательно не решен.

Мы проводим месячник по благоустройству своими силами. Жителей не привлекаем.

Администрация Владимира содержит 12 кладбищ. Ко всем будет пущен дополнительный общественный транспорт.

Глава администрации Андрей Шохин заявил, что понимает желание пенсионеров готовиться к Пасхе. Также он поддержал и их стремление самоизолироваться на даче. Говорит, что безопаснее, конечно, передвигаться на своих машинах, но и на автобусах не так тревожно, так как весь общественный транспорт регулярно проходит обработку дезинфицирующими средствами.

Ранее «Призыв» сообщал о послаблениях главы региона в адрес дачников. Указом губернатора им разрешено доехать до усадьбы, главное, чтобы при себе был документ о собственности.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»