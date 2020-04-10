Мемориалы обновят ко Дню Победы

К уборке и благоустройству территории Князь-Владимирского мемориального кладбища решили не привлекать несовершеннолетних волонтеров. Если режим повышенной готовности не будет отменен, то мэрия обойдется и без помощи взрослых волонтеров. Потребуется больше времени, но в первых числах мая все работы будут завершены. Скопилось много мусора, в том числе веток и опавшей листвы вокруг мемориала и на территории захоронений, но специалисты городских служб уже проводят благоустройство. В планах замена звезды на мемориале воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран во владимирских госпиталях в 1941-1945 годах, а также обновление надписей имен и воинских званий погибших на 1541 мемориальной плите.

В областном центре расположено 11 мемориалов и памятников.

Полным ходом идут работы и на площади Победы. Через дорогу от Вечного огня перекладывают коммуникации для установки новой системы наружного освещения. Все лишние провода уберут под землю.

Восстановят тротуарную плитку. На самой площади работы начали еще прошлой осенью. Тогда поменяли все троллейбусные столбы на новые, разместили на них камеры наблюдения и всю необходимую для проведения праздничных мероприятий звуковую аппаратуру. Также до начала мая запланировано обновление надписей на мемориалах, укрепление плит и элементов композиций, обустройство цветников. На площади Победы между встречными потоками движения на клумбе уже начали всходить тюльпаны.

Самые масштабные работы с привлечением внебюджетных средств проведут на улице Совхозной. У расположенного там мемориала выровняют тротуарную плитку и бордюрный камень, оборудуют подход к памятнику и покрасят ограждения.

Как «Призыв» сообщал ранее, на проспекте Ленина в районе мемориала начался дорожный ремонт. Асфальт успеют обновить к концу апреля.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»