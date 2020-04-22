«Мегаторг» работает на сохранение всех арендаторов   

«Мегаторг» сейчас мало похож на себя. Тихо. Приглушённый свет. Редкие посетители. И скромное число открытых торговых залов. Совсем недавно жизнь в одном из лучших торговых центров Владимира била ключом. Что предпринимает его руководство в нынешней сложной ситуации, как строится работа с арендаторами, надеются ли те открыть свой бизнес после снятия особого режима в регионе – об этом «Призыв» поговорил с генеральным директором ООО «Мегаторг» Екатериной Коряковой.

Работа в новых условиях

— Екатерина Евгеньевна, в торговом центре сейчас непривычно: я посмотрел — работают отделы сотовой связи, люди приходят за товарами, заказанными дистанционно, и, пожалуй, всё. Мне кажется, далеко не все, кому разрешили работать, открылись. Это так?

— Да, работают не все. Предприниматели осознают, что ситуация сложная, просчитывают возможные затраты. Посещаемость торгового центра упала, сейчас количество покупателей составляет около 5% от того объёма, что был прежде. Некоторые посчитали, что при таком потоке они не окупят затраты даже на содержание персонала. А сотовые операторы открылись в усечённом виде. Каждый сам выбирает модель поведения. Мы с пониманием относимся к этому выбору и идём навстречу, стараясь снизить издержки не только свои, но и арендаторов.

— А у вас большие издержки?

— Дело в том, что торговый центр не закрыт — официально никто не запрещал ему работать. По законодательству закрыты магазины, арендующие площади и, собственно, являющиеся основой его финансовой деятельности. Так что мы в полной степени несём налоговую нагрузку, как будто ничего не случилось — вот в чём коллизия. И, как у всех коллег по бизнесу, у нас сейчас наступил отчётный период, когда мы должны заплатить налоги за первый квартал 2020 года. Наша ежеквартальная налоговая нагрузка составляет порядка 40 миллионов рублей — это отчисления с заработной платы сотрудников, в фонды, земельный и имущественный налог и т.д.

«Мегаторг» сохранил свой штат и остаётся работающим предприятием.

— Половину первого квартала — январь, февраль — «Мегаторг» всё же работал с полной нагрузкой. То есть какие-то запасы были. А вот что дальше?

— Это очень серьёзный вопрос. Для нас чрезвычайно трудным будет июнь, когда подойдёт отчёт за второй квартал. Арендного дохода нет, а налоговую нагрузку нам никто не снизит. Мы сохранили все рабочие места для наших сотрудников, тех, кого можно, по их желанию перевели на дистанционную работу, но штат цел. Людям нужно платить зарплату, государству — налоги… Сейчас трудно прогнозировать развитие ситуации, но надежда у всех только на то, что в скором времени бизнесу разрешат работать в полной мере.

Изменение расчётов

— С арендаторами как строятся отношения? Они ведь сейчас вообще ничего не зарабатывают.

— Мы это, безусловно, понимаем, поэтому политику выстраиваем так, чтобы выжить и им, и нам. Мы учитываем, что большая часть наших арендаторов — владимирские предприниматели, у которых работа здесь — единственный источник дохода для них самих и для их семей. Ведь многие у нас трудятся семьями: допустим, кто-то собственник фирмы, а продавцами работают дети, супруга и так далее. И мы на тот период, пока торговые предприятия остаются закрытыми (это апрель, но, говорят, возможно, и май), освободили всех от арендных платежей. Попросили только платить «коммуналку» и эксплуатационный сбор. Есть ещё те, кто использует склады для реализации товаров онлайн, там идёт оплата аренды складских помещений. От взимания эксплуатационного взноса и оплаты коммунальных услуг мы отказаться не можем, поскольку у торгового центра существуют обязательства перед ресурсоснабжающими компаниями, и, к сожалению, так построено наше законодательство, что со всеми «ресурсниками» — авансовые договора. Причём авансы платятся от плановых цифр, а не от фактических.

— Какую долю в общей структуре платежей занимала «коммуналка»? Спрашиваю, чтобы понять — много это или мало?

— Доля очень небольшая. Если, условно, прежде средняя арендная оплата по всему «Мегаторгу» составляла 1600 рублей за квадратный метр в месяц, то сейчас мы рассчитываем собрать около 200 рублей с «квадрата».

— А что дальше? Понятно, что, даже открывшись, бизнес нескоро встанет на ноги, выйдет на прежние обороты?

— Сейчас трудно прогнозировать события. Пока мы предполагаем, что работа возобновится во втором квартале (май-июнь). Условия отношений с арендаторами обговариваются, как раз прошлая и эта неделя проходят в переговорах. Это дело индивидуальное, потому что арендаторы разные, у них разный ассортимент, разная маржа, арендная нагрузка и т.д. Но общий подход управляющей компании таков: пока торговый центр простаивает, арендаторы не платят фиксированную арендную плату. Когда откроется — по фиксированной плате будет значительная скидка, размер которой оговаривается индивидуально, плюс процент с товарооборота. Опять же у каждого он свой в зависимости от категории товара, от ценового позиционирования. Для арендатора это определённая поддержка.

— В какой период будут действовать эти условия?

— Опять же всё зависит от ситуации, обусловленной внешними причинами. Сейчас даже не известно, когда разрешат работать. По договорённости с партнёрами новые условия будут действовать весь второй квартал. Дальше посмотрим по обстановке. Все понимают, что рынок, скорее всего, будет восстанавливаться долго и тяжело. Мы видим это по примеру других стран: даже там, где коммерческая недвижимость открылась, всё равно действуют определённые ограничения: по количеству людей, соблюдению санитарных норм и т.д. «Мегаторг» к этому готов. Закуплены дезинфицирующие средства, проводится усиленная санобработка. Будем работать в новых реалиях.

Просто судьбы людей

— Вы ежедневно общаетесь с арендаторами. Какие у них планы?

— Понимаете, многое зависит не только от экономической ситуации в нашей стране, но и от состояния макроэкономики, потому что все арендаторы закупаются за рубежом. В Китае, Турции, Испании, Италии, других европейских странах. Мы видим, что происходит с курсом валюты. Но есть и другой фактор. Коллекции выкупаются за полгода. То есть предприниматели в сентябре выкупили весеннюю коллекцию. Она не распродана. Сейчас надо закупать осеннюю коллекцию. А оборотки нет. Это коллапс. Причем не только для нашего бизнеса, но и в целом для fashion-индустрии. Понятно, что, даже если сейчас откроются магазины, «весну» они уже не распродадут либо должны будут торговать на скидках — это зачастую либо «ноль», либо убыток. Так что всё очень серьёзно.

— То есть возможна ситуация закрытия некоторых магазинов?

— У нас не закрылся ни один арендатор. Мы постоянно с ними общаемся, постоянно в диалоге, обговариваем все вопросы. Арендаторы тоже разные. Есть наши, владимирские, есть федералы — тем попроще в силу того, что они просто крупнее. Но в целом трудно всем. Когда разговариваем, я понимаю, что они не лукавят — у людей действительно очень очень сложная ситуация. Закупать новые коллекции не на что — элементарно нет денег. У кого-то, может, были какие-то запасы, за счёт которых они способны платить налоги и заработную плату, но кто-то и этого не может. Разговаривала с одной женщиной, у неё несколько магазинов на «Мегаторге»: для того чтобы сейчас заплатить кредит банку, выдать зарплату и погасить налоги, она выставила на продажу машину, квартиру — всё для того, чтобы избежать банкротства. Потому что, если это случится, «подняться» будет трудно, а она всю жизнь занималась только торговлей… Здесь не только бизнес, здесь человеческие судьбы. И, конечно, мы сделаем всё, чтобы сохранить наших арендаторов. Будем стараться, чтобы открылись все. Мы понимаем: восстановятся они, восстановимся и мы. И очень надеемся, что всё будет хорошо.

Николай Лившиц

Фото группы «Мегаторг» в ВК и zebra-tv.ru