Медицинские маски начали делать в домашних условиях

В аптеки Владимирской области до конца этой недели ожидается поставка 500 тысяч штук медицинских масок, а на следующей неделе – ещё 1 миллион. И так на регулярной основе. Запасы будут обеспечивать два местных швейных предприятия «Славянка Текстиль» и «Сударь». Такой оптимистической информацией накануне поделилась областная администрация. Но во время аптечного дефицита медицинских изделий, в режиме самоизоляции, люди научились делать эти маски сами. Причем владимирцы и жители районов готовы делиться этими масками друг с другом совершенно бесплатно.

Не дождались масок и наладили домашнее производство

С начала пандемии с COVID-19 жители Владимирской области столкнулись с острой нехваткой средств защиты. В один день с прилавков аптек пропали дезинфицирующие средства для рук и медицинские маски. Потом ценник на них взлетел в несколько раз. Самая простенькая маска стало стоить 50 рублей, хотя ещё пару месяцев назад её можно было купить за 10. Жители не стали ждать у моря погоды и начали действовать сами. Благо мастериц у нас очень много. Да и маска в изготовлении достаточно проста. Например, Наталья Равчеева, жительница города Карабаново Александровского района, не только свою семью снабдила масками, но и знакомых и даже коллег по работе.

— У меня очень много разных кусков х/б ткани осталось от мамы, она была портниха, всё не решалась их выкинуть, а тут время пришло, — рассказала «Призыву» Наталья. — Решила сначала сшить для себя и мужа, потом знакомые стали просить сшить им тоже. Вот и нашила от безделья около 300 штук. Дала объявление, и люди потянулись, только как-то с опаской. Они не верят, что отдаю бесплатно. Но потом дело пошло, шью и отдаю. Себестоимость не считала, всё есть в наличии, шнурков и резинок целый мешок. Сейчас директор предприятия, где я работаю, заказал для рабочих 100 штук.

Медработники показывают, как сделать маску дома

Сейчас в Интернете популярность набирает видеоролик о том, как сделать марлевую маску дома. Рекомендуют и показывают технологию изготовления сами медики. Для 1 маски потребуется две канцелярские резинки и 6-8 слоев бинта. Получается простая бесшовная маска, которая плотно прилегает к носу и рту. И времени на это уходит всего пару минут.

Советами медиков воспользовались и сотрудники «Призыва». Так, редактор Дарья Ермолина уже изготовила запас медицинских масок своими руками. Они пригодятся для кратковременных походов в магазин. Но постоянно их носить неудобно, потому что они достаточно плотные.

— Пару недель назад, когда стало окончательно понятно, что масок в аптеках не будет, я решила позаботиться о себе и своей семье самостоятельно. Все мы для детей шьем ежегодно в школу ватно-марлевые повязки. Так что опыт есть, — говорит Дарья. — Я закупила достаточное количество марли и ваты. И вот в один из вечеров мы с дочкой взялись за дело. Марлю размерами 300 X 90 см раскатали в сложенном виде. Отмерили 25 см в длину. Внутрь положили вату, обернули. Сделали небольшие выточки по краям (по 2 штуки с каждого края). Прошили по бокам. Пришили резинки. В процессе шитья примеряли на себя, чтобы маска плотно прилегала к лицу, — поделилась Дарья. — Каждый раз по возвращению из магазина снимаю ее перед входом в квартиру, кладу в пакет, далее в бытовых перчатках стираю в горячей воде с отбеливателем, полощу в проточной воде, сушу и проглаживаю горячим утюгом.

Волонтерское движение ОНФ

В медицинских масках в первую очередь нуждаются волонтеры, которые сейчас не сидят дома, а навещают одиноких бабушек и дедушек. Количество заявок на горячую линию ОНФ 8-800-200-34-11 помощи пожилым и маломобильным людям постоянно растет. Отряды добровольцев общероссийского народного фронта собирают у пенсионеров списки необходимых товаров, покупают и привозят людям, живущим в квартирах и частных домах. Естественно, волонтеры в этот момент должны быть одеты в средства защиты. И если перчатки достать не так сложно, на медицинские маски – спрос великий. Товар стал дефицитным. Активистам ОНФ повезло, что в их рядах есть мастерицы. Нина Ивановна снабдила всю команду волонтеров масками собственного производства. За основу взяла обычную медицинскую и усовершенствовала её.

Я решила посмотреть в интернете: 3-4 слоя марли, это очень хорошо, и еще два слоя это хирургическая простынь, которая пропускает воздух. Всего шесть слоев. Я думаю, что они надежно защитят наших волонтеров.

Эту маску можно носить 2-3 часа, она многоразовая. Стирать её необходимо в мыльном растворе. Ещё для волонтеров я сделала подарок в виде аромата эвкалиптового масла.

Не только пекут, но и шьют

Не отстают от владимирских коллег-волонтеров мастерицы из «Маминого домика», которые умеют не только печь хлебушек. Женщины активно занялись кройкой и шитьем разноцветных тканевых масок. Эти средства защиты они развозят вместе с продуктовыми наборами по деревням и селам Киржачского района.

В благотворительной организации даже есть свой высокотехнологичный станок – лазерный принтер, который по лекалу вырезает готовые основы. Раньше на нем делали упаковку из дерева для собственного производства сладостей. Теперь переформатировали под ткани.

— Маски шьём второй день подряд, осталось немного одноразовых, — говорит руководитель «Маминого домика» Арина Серавкина. — В благотворительный набор теперь будут добавлены средства защиты для старичков: гель для рук, маски и перчатки. За вчерашний день социальным патрулем выявлено 6 адресов для помощи. Всего у нас сейчас на еженедельные выезды — 49 адресов. Звонки шли вчера целый день. Наши волонтеры рассказывают в соцсетях, куда и как можно позвонить. Попросить о помощи либо самим оказать поддержку можно по телефону 8-800-1008-128.

Как использовать самодельные маски правильно

Но как говорят эксперты, многоразовая тканевая маска не является специальным медицинским изделием. Повторно ее использовать можно только после специальной обработки: стирки, глажки горячим утюгом с обеих сторон. Да и носить их, чтобы быть в тренде, не стоит. Ведь, прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел, говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф». Они удерживают в себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека.

Таким образом, создается барьер, и в окружающую среду попадает значительно меньше вирусных частиц . Опасность инфицирования для людей, которые находятся поблизости, снижается. А ещё маски должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди могут сейчас использовать маску только при посещении публичных мест, например, в автобусе по дороге на работу (если вы не на «удаленке»). Или зашли в магазин за продуктами, или находитесь в медучреждении на приеме у врача.

Через два-три часа постоянного использования маску надо менять.

Тем временем, как сообщает всё тот же сайт «Стопкоронавирус.рф», медицинские маски разрешат выпускать без лицензии. Производителям достаточно будет просто направить запрос и получить разрешение на производство масок, сообщила недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава всех регионов предложено проработать этот вопрос. И, как видно, в нашей Владимирской области поставки уже почти налажены.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»