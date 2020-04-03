Медицинские маски начали делать в домашних условиях

Жители области шьют защиту из подручных материалов

В аптеки Владимирской области до конца этой недели ожидается поставка 500 тысяч штук медицинских масок, а на следующей неделе – ещё 1 миллион. И так на регулярной основе. Запасы будут обеспечивать два местных швейных предприятия «Славянка Текстиль» и «Сударь». Такой оптимистической информацией накануне поделилась областная администрация. Но во время аптечного дефицита медицинских изделий, в режиме самоизоляции, люди научились делать эти маски сами. Причем владимирцы и жители районов готовы делиться этими масками друг с другом совершенно бесплатно.

Не дождались масок и наладили домашнее производство

С начала пандемии с COVID-19 жители Владимирской области столкнулись с острой нехваткой средств защиты. В один день с прилавков аптек пропали дезинфицирующие средства для рук и медицинские маски. Потом ценник на них взлетел в несколько раз. Самая простенькая маска стало стоить 50 рублей, хотя ещё пару месяцев назад её можно было купить за 10. Жители не стали ждать у моря погоды и начали действовать сами. Благо мастериц у нас очень много. Да и маска в изготовлении достаточно проста. Например, Наталья Равчеева, жительница города Карабаново Александровского района, не только свою семью снабдила масками, но и знакомых и даже коллег по работе.

Фото Натальи Равчеевой

У меня очень много разных кусков х/б ткани осталось от мамы, она была портниха, всё не решалась их выкинуть, а тут время пришло, — рассказала «Призыву» Наталья. — Решила сначала сшить для себя и мужа, потом знакомые стали просить сшить им тоже. Вот и нашила от безделья около 300 штук. Дала объявление, и люди потянулись, только как-то с опаской. Они не верят, что отдаю бесплатно. Но потом дело пошло, шью и отдаю. Себестоимость не считала, всё есть в наличии, шнурков и резинок целый мешок. Сейчас директор предприятия, где я работаю, заказал для рабочих 100 штук.

Медработники показывают, как сделать маску дома

Сейчас в Интернете популярность набирает видеоролик о том, как сделать марлевую маску дома. Рекомендуют и показывают технологию изготовления сами медики. Для 1 маски потребуется две канцелярские резинки и 6-8 слоев бинта. Получается простая бесшовная маска, которая плотно прилегает к носу и рту. И времени на это уходит всего пару минут.

Советами медиков воспользовались и сотрудники «Призыва». Так, редактор Дарья Ермолина уже изготовила запас медицинских масок своими руками. Они пригодятся для кратковременных походов в магазин. Но постоянно их носить неудобно, потому что они достаточно плотные.

Пару недель назад, когда стало окончательно понятно, что масок в аптеках не будет, я решила позаботиться о себе и своей семье самостоятельно. Все мы для детей шьем ежегодно в школу ватно-марлевые повязки. Так что опыт есть, — говорит Дарья. — Я закупила достаточное количество марли и ваты. И вот в один из вечеров мы с дочкой взялись за дело. Марлю размерами 300 X 90 см раскатали в сложенном виде. Отмерили 25 см в длину. Внутрь положили вату, обернули. Сделали небольшие выточки по краям (по 2 штуки с каждого края). Прошили по бокам. Пришили резинки. В процессе шитья примеряли на себя, чтобы маска плотно прилегала к лицу, — поделилась Дарья. — Каждый раз по возвращению из магазина снимаю ее перед входом в квартиру, кладу в пакет, далее в бытовых перчатках стираю в горячей воде с отбеливателем, полощу в проточной воде, сушу и проглаживаю горячим утюгом.

Волонтерское движение ОНФ

В медицинских масках в первую очередь нуждаются волонтеры, которые сейчас не сидят дома, а навещают одиноких бабушек и дедушек. Количество заявок на горячую линию ОНФ 8-800-200-34-11 помощи пожилым и маломобильным людям постоянно растет. Отряды добровольцев общероссийского народного фронта собирают у пенсионеров списки необходимых товаров, покупают и привозят людям, живущим в квартирах и частных домах. Естественно, волонтеры в этот момент должны быть одеты в средства защиты. И если перчатки достать не так сложно, на медицинские маски – спрос великий. Товар стал дефицитным. Активистам ОНФ повезло, что в их рядах есть мастерицы. Нина Ивановна снабдила всю команду волонтеров масками собственного производства. За основу взяла обычную медицинскую и усовершенствовала её.

 

  • Я решила посмотреть в интернете: 3-4 слоя марли, это очень хорошо, и еще два слоя это хирургическая простынь, которая пропускает воздух. Всего шесть слоев. Я думаю, что они надежно защитят наших волонтеров.
  • Эту маску можно носить 2-3 часа, она многоразовая. Стирать её необходимо в мыльном растворе. Ещё для волонтеров я сделала подарок в виде аромата эвкалиптового масла.

Не только пекут, но и шьют

Не отстают от владимирских коллег-волонтеров мастерицы из «Маминого домика», которые умеют не только печь хлебушек. Женщины активно занялись кройкой и шитьем разноцветных тканевых масок. Эти средства защиты они развозят вместе с продуктовыми наборами по деревням и селам Киржачского района.

Фото Арины Серавкиной

В благотворительной организации даже есть свой высокотехнологичный станок – лазерный принтер, который по лекалу вырезает готовые основы. Раньше на нем делали упаковку из дерева для собственного производства сладостей. Теперь переформатировали под ткани.

Маски шьём второй день подряд, осталось немного одноразовых, — говорит руководитель «Маминого домика» Арина Серавкина. — В благотворительный набор теперь будут добавлены средства защиты для старичков: гель для рук, маски и перчатки. За вчерашний день социальным патрулем выявлено 6 адресов для помощи. Всего у нас сейчас на еженедельные выезды — 49 адресов. Звонки шли вчера целый день. Наши волонтеры рассказывают в соцсетях, куда и как можно позвонить. Попросить о помощи  либо самим оказать поддержку можно по телефону 8-800-1008-128.

Как использовать самодельные маски правильно

Но как говорят эксперты, многоразовая тканевая маска не является специальным медицинским изделием. Повторно ее использовать можно только после специальной обработки: стирки, глажки горячим утюгом с обеих сторон. Да и носить их, чтобы быть в тренде, не стоит. Ведь, прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел, говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф». Они удерживают в себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека.

Таким образом, создается барьер, и в окружающую среду попадает значительно меньше вирусных частиц . Опасность инфицирования для людей, которые находятся поблизости, снижается. А ещё маски должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди могут сейчас использовать маску только при посещении публичных мест, например, в автобусе по дороге на работу (если вы не на «удаленке»). Или зашли в магазин за продуктами, или находитесь в медучреждении на приеме у врача.

 Через два-три часа постоянного использования маску надо менять.

Тем временем, как сообщает всё тот же сайт «Стопкоронавирус.рф», медицинские маски разрешат выпускать без лицензии. Производителям достаточно будет просто направить запрос и получить разрешение на производство масок, сообщила недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава всех регионов предложено проработать этот вопрос. И, как видно, в нашей Владимирской области поставки уже почти налажены.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение