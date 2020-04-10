Медиков с риском заражения COVID-19 будут тестировать еженедельно

Медработники Владимирской области, имеющие риски инфицирования COVID-19, будут проходить еженедельную диагностику. В случае появления симптомов, не исключающих коронавирус, диагностика должна быть проведена немедленно. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

Документ также предписывает руководителям медицинских учреждений региона организовать забор и доставку биологического материала в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области от лиц, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний, от контактировавших с больными COVID-19, а также от всех пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».

При появлении симптомов диагностику медработникам проведут немедленно.

Также в лаборатории следует доставлять биологический материал от лиц старше 65 лет с ОРВИ и гриппом, обратившихся за медицинской помощью, и от лиц, находящихся в учреждениях постоянного пребывания – в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России. Эта норма также касается персонала этих учреждений в случае появления симптомов респираторного заболевания.

Ранее «Призыв» сообщал, что борющимся с коронавирусом медикам обещают прибавку к зарплате.

Ольга Ефремова

Фото: info-one.ua