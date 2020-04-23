Медики из Карабаново подозревают у себя COVID-19

Часть медиков в больнице города Карабаново ушли на домашний карантин из-за проблем со здоровьем, которые начались после контакта с больными коронавирусом. Об этом журналистам Goaleks.ru рассказала Нина Рогова, старшая медсестра терапевтического отделения медучреждения. Последние две недели, по её словам, работать пришлось без положенных средств защиты. Сама женщина ушла на самоизоляцию, как и часть её коллег, которые почувствовали характерное недомогание: температуру, одышку, головную боль, першение в горле, кашель.

— Нас вынудили жить в больнице 6 дней вместе с несколькими больными инфекцией COVID-19. Нас заставляли бороться с коронавирусом голыми руками, в прямом и в переносном значении этого слова. Медсестры, у которых закончилась смена, были вынуждены отдать защитные халаты другим медсестрам и находиться там же без всякой защиты. Мы там же ели, там же спали. Медсестры в обычных медицинских халатах контактировали с инфицированными коронавирусной инфекцией, а потом в той же одежде и с остальными больными, которые попали в больницу по другой причине. У нас не было даже антибиотиков. Нас заставляли стирать одноразовые медицинские костюмы и маски и повторно использовать их, что является грубейшим нарушением всех санитарных норм, — пожаловалась журналистам Нина Рогова.

О том, что в больнице острая нехватка врачей, а люди с подозрением на коронавирус жалуются на отсутствие лечения, «Призыв» сообщал накануне. Руководство местного здравоохранения заверило нас, что должный уход пациенты получают.

В инфекционном госпитале в Карабаново лежат 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает облздрав.

Заявления медиков очень серьёзные, поэтому «Призыв» обратился за разъяснением ситуации к начальнику инфекционного госпиталя Петру Казанцеву. По его словам, тесты на коронавирус медики проходят раз в десять дней. Пока ни у кого диагноз не подтвержден. Но 2 недели они будут находиться дома, в изоляции. Сколько на данный момент врачей и медсестёр работает в инфекционном отделении, руководитель не захотел озвучивать. Приводим дальнейшее интервью с ним.

— Я работаю. У меня нет времени на все эти пересуды, сплетни и грязь, – сказал в разговоре с «Призывом» Петр Казанцев, начальник инфекционного госпиталя. – Все костюмы медикам выданы. Давно. Ходят, как в Коммунарке, в противочумных халатах, масках, бахилах, перчатках. Всё нормально. Люди привыкли только плохое говорить. А то, что мы были фактически первой больницей, которая открылась для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, которая работает, никому не отказывает, берет из других районов пациентов, об этом почему-то никто не говорит.

— Сейчас в инфекционном отделении есть кому работать?

— Это Роспотребнадзор всех отправил на домашний карантин. Но работать есть кому. Поначалу проблемы, конечно, были, потому что полностью весь штат убрали. Сейчас работаем.

— Пациенты с COVIDом сейчас изолированы от остальных?

— Конечно. Первый и второй этаж.

— А «чистая зона», на отсутствие которой жаловались медсестры, имеется в больнице?

— Конечно, есть раздевалка, как в любом нормальном учреждении здравоохранения.

— Были случаи, что медикам приходилось стирать свои защитные костюмы?

— Я не знаю, что они стирали и чем. Им выдали 15 защитных костюмов, я сказал: если надо ещё, обращайтесь. Сейчас у нас на всю больницу около 1000 костюмов. Конечно, мы их бережем. В них нуждаемся не только мы, но и фельдшеры скорой помощи, врачи, которые посещают пациентов на амбулаторном лечении.

Что касается нынешней ситуации, начальник госпиталя заверил, что пока больше никто из медиков на домашнюю изоляцию уходить не намерен. У всех два раза в сутки проверяется температура. Персонал осматривает пациентов и ставит им капельницы в противочумных костюмах.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире скончался сотрудник психиатрической больницы с диагнозом коронавирус.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: hotgeo.ru