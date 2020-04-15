МЧС запускает телефон психологической помощи на время пандемии

С сегодняшнего дня ГУ МЧС России по Владимирской области запускает работу телефона доверия психологической службы. Сделано это с целью оказания дистанционной поддержки населению в период распространения коронавирусной инфекции. Основной задачей психологов станет коррекция психического состояния граждан, уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Обратиться в психологическую службу РСЧС можно будет по телефону доверия 8 (4922) 40-61-32 с 08.00 до 22.00.

Жители Владимирской области находятся в режиме всеобщей самоизоляции с 31 марта. Выходить из дома можно только в нескольких случаях. За экстренной медицинской помощью или в магазин. Разрешается также выгул собак, но не дальше чем в 100 метрах от места жительства, и выброс мусора. На улицах можно появляться и тем, кто спешит на работу, если она не приостановлена.

Такой образ жизни негативно сказывается на психологическом состоянии людей. Как пишет газета «Известия», помощь психологов в условиях пандемии пользуется особым спросом у россиян. Число обращений к специалистам выросло более чем на треть, при этом большинство из них поступает от мужчин.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область перешагнула психологический рубеж в сто заболевших коронавирусом. Путь от первого больного до сотого занял всего две недели.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области