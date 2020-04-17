Масштабную дезинфекцию проведут на карантинной территории

В Петушинском районе, где был объявлен карантин, проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На эти цели выделены дополнительные деньги из областного бюджета. Средства пошли на покупку 10 тысяч литров спецсредств.

В работах примут участие сотрудники МЧС.

Дезинфекцию общественных мест спасатели будут проводить в течение трех дней — с 17 по 19 апреля. Кроме того, планируется обработать храмы и прилегающие к ним территории в разных районах региона в преддверии празднования Пасхи.

— От Главного управления МЧС России по Владимирской области будут задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники, — уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушинском районе из-за вспышки коронавируса был объявлен карантин. Сейчас это одна из самых проблемных территорий во Владимирской области. Коронавирус там подтвержден у 33 человек. Две женщины скончались.

Ольга Ефремова

Фото: dp.vgorode.ua