Маски и респираторы: носить или нет?

Знаете, что самое страшное в коронавирусе? Неизвестность. Он вроде смертельный, но не особо опасный. Из дома выходить нельзя, но если очень нужно, то можно. Магазины закрыты, но их открывают, если надо. В больницу идти бесполезно, но идти обязательно. Перчатки не помогут, но они нужны. Вирус на детей не действует, но дети в зоне риска. И самое, наверное, обсуждаемое: МАСКИ ВООБЩЕ НЕ ПОМОГАЮТ, НО ИХ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО НОСИТЬ.

Давайте попробуем вместе разобраться и уже наконец снимем эти намордники. Или наденем? А если наденем, то сколько раз и куда? Разобраться мы попробуем, но не обещаю, что все будет четко и понятно. Потому что ВОЗ, что называется, «переобувается» каждый день. Поехали!

Что было до?

До пандемии 2020 года маски были рекомендованы больным и медицинским работникам. Маска прилегает к лицу неплотно, и этого недостаточно для того, чтобы остановить частицы вируса. А вот остановить капельки слюны, которые могут вылететь изо рта больного, такая маска может. Хирурги проводят операции в масках как раз для того, чтобы обезопасить внутренности пациента от своих патогенных микроорганизмов.

Что было вначале?

Здорового человека маска не защитит. Но это закон мирного времени. А что же сейчас? Мы видим, как в Китае и, вообще, в Азии люди поголовно носят маски. Ну, во-первых, таким образом они обычно пытаются защититься от выхлопных газов (это тоже неэффективно, кстати) и прочих примесей воздуха. А жители Вьетнама, например, носят маски, чтобы защитить лицо от солнца. Но вот что можно сказать однозначно: если маски бы носили поголовно все, то больные меньше бы разбрасывали свою слюну и прочие выделения в окружающее пространство. И эпидемию можно было бы придержать.

Так в чем проблема?

Медицинских масок на всех не хватит. Они и сейчас уже взлетели в цене, а из-за того, что их скупают за минуты, средств защиты не хватает иногда даже медицинским работникам, которым они точно нужны. Далее… Медицинская маска одноразовая, и носить ее можно не более 3-4 часов. А стоит такая маска сейчас в магазине от 40 руб./шт. А если она намокла, то снимать ее нужно сразу. Нельзя надеть маску, потом снять, потом снова надеть. Нельзя маску трогать и чесать через нее нос. Надевать маску нужно чистыми руками, держа за дужки.

Посмотрите на улицу: половина прохожих в масках, из которых торчит нос. Неправильное обращение с медицинской маской повышает риск заражения! Помимо прочего она может создавать у носителя ложное ощущение безопасности, что ведет за собой снижение бдительности, нарушение социальной дистанции и так далее.

У меня есть респиратор. Я не пропаду!

Действительно, респиратор дает более надежную защиту, чем маска. Есть одно «но»: он тоже ОДНОРАЗОВЫЙ. Если у вас дома есть целая комната, набитая респираторами второго или даже третьего класса защиты, то лучше отправьте их врачам, им они правда нужнее! А обычному человеку достаточно мыть руки и соблюдать дистанцию не менее двух метров от других людей. К тому же ни маска, ни респиратор не защищают глаза, а это «любимый» путь вируса.

До пандемии одноразовый (строительный) респиратор класса защиты FFР1, FFР2 (без фильтра) стоил в районе 60 руб./шт. Сейчас стоимость начинается от 350 рублей и до бесконечности… Чаще в Интернете в объявлении о продаже указывают: цена договорная.

А как же продавцы и почтальоны?

Люди, которые продолжают работать во время карантина, – исключение. Доставщики, таксисты, полицейские по долгу службы контактируют в течение дня с большим числом людей, чем остальные. А если учесть, что до 14 дней можно быть зараженным и не знать об этом, то маска защищает окружающих от возможного носителя (продавца или почтальона). Кстати, если вам несут посылку или еду, лучше (по возможности) выбрать бесконтактный способ доставки.

А что если я вынужден работать, но масок у меня не так много?

Тогда можно носить одну-единственную маску. Стирайте и сушите, пока она не распадется. В такой ситуации ничего другого вам не остается. Ведь мы помним, что она защищает не вас, а других людей от вас. Но лучше, конечно, этого избежать. А для того чтобы не заболеть самому, вам нужно соблюдать правила гигиены: не трогать лицо и мыть руки, ну и дистанция, куда же без нее. А еще вы можете купить или сшить себе не медицинскую, а тканевую маску.

Тканевые маски помогают?

Окружающим – скорее всего, да. Не так давно центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил рекомендацию носить тканевые маски всем. Их легко достать, можно стирать и использовать снова. А главное — они снижают спрос на медицинские маски и респираторы, которые в первую очередь нужны врачам.

Мне ходить в ней весь день?

Нет. Только в общественных местах, где не получится соблюсти социальную дистанцию. Например, в общественном транспорте, магазине или аптеке. На улице гораздо эффективнее будет просто отойти подальше от прохожего. Надевая тканевую маску, нужно соблюдать те же правила, что и для медицинской: помыть руки, брать только за дужки, не трогать маску руками. Когда снимите маску, отправьте ее сразу же в стирку.

Как понять, что маска правильная?

Она должна выглядеть, как медицинская, одеваться и крепиться при помощи ушных петель. Маска должна быть сшита из двух слоев ткани, которая после машинной стирки не теряет форму. Она должна плотно прилегать к лицу, но не ограничивать дыхание. Надевать маску на детей до двух лет и людей без сознания НЕЛЬЗЯ! Найти тканевую маску несложно: сейчас только ленивый их не производит. Поищите в Интернете: стоить она будет до трехсот примерно рублей. От нуля. Многие онлайн-магазины одежды дарят тканевую маску при любом заказе.

И последнее

Да, вы правильно поняли, что эффективность масок очень низкая. Да, вы правильно поняли, что в идеале в масках должны ходить все, и только тогда появится шанс замедлить распространение эпидемии. Да, если вы здоровы, то маска, скорее всего, не поможет вам не заболеть. Но это как с прививками – начните с себя. Глядишь, завтра в масках будут ходить все больше людей, а нам достаточно 90% привитых (читай – носящих маски), чтобы сформировать стадный иммунитет. Не болейте!

Юлия Назарова

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