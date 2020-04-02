Малый бизнес обещают поддержать заказами и отсрочками

Во Владимирской области утвержден перечень первоочередных мероприятий для поддержки предпринимателей, оказавшихся на грани краха из-за режима всеобщей самоизоляции. В основном, это рекомендации. Никакого моратория на обязательные платежи (налоги, аренда, коммуналка) вводить не будут. Губернатор своим указом распределил обязанности между департаментами. Так, департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг поручено информировать бизнес о доступных мерах поддержки, посодействовать в отладке онлайн-торговли и развитию сервисов доставки.

Ателье и фабрикам хотят дать заказы на пошив медицинских масок.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия ответственен за бесперебойную доставку продукции местных производителей в магазины. Департамент по труду и занятости населения готов рассматривать обращения работодателей по вопросам временного трудоустройства граждан. Есть и отдельная рекомендация для всех кредитных организаций по желанию предпринимателей предоставлять отсрочку платежей и реструктуризации займа.

— Я за март выплатила зарплату своим сотрудникам и внесла часть арендной платы. Все, денег больше нет. Уходим на простой. Веревочный парк, скалодром – все закрыто, — рассказывает предприниматель Людмила.



В такой же ситуации оказалась и предприниматель Наталья, которая проводила квесты и вела развлекательные игровые вечеринки. Никакими видами поддержки, озвученными в указе губернатора, она не воспользовалась. Через знакомую нашла временное место работы с документацией. Совсем другой вид деятельности, но когда нужно кормить детей, тут не до выбора.

Также на региональном уровне введен понижающий коэффициент арендной платы для бизнеса, всем властям дана рекомендация предоставить отсрочку по договорам аренды земельных участков и имущества.



По данным Владимирстата, во Владимирской области насчитывалось 17,6 тысяч малых предприятий, в которых трудилось 45 тысяч человек. 32% работают в сфере торговли, общественного питания и в ремонтных автомастерских. В 2019 году оборот микропредприятий был на уровне 141 миллиарда рублей. Все очень сомневаются, что удастся вернуть эти показатели после пандемии коронавируса.

Как «Призыв» сообщал ранее, работников обувной фабрики отправили в «отпуск» на два месяца.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»