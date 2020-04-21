Малый бизнес на изоляции: истории владимирских предпринимателей

Как бы малый бизнес ни просчитывал свои шаги, пандемия коронавируса перечеркнула все планы. И впереди – неопределенная ситуация. Пока одни вопросы без ответов. Насколько долго продлится самоизоляция? Когда можно будет вернуться к работе? Как платить зарплату, аренду, налоги? Сохранится ли покупательская способность у населения? «Призыв» пообщался с владельцами бизнеса и их сотрудниками и обсудил сложившуюся ситуацию. В силу разных причин наши собеседники просили не называть своих фамилий.

Стоят на паузе

Месяц простоя – уже тяжелый удар по малому бизнесу. Предприниматели в России не исключают, что уже в ближайший месяц придется выбирать, заплатить за аренду или выдать зарплату сотрудникам. Из-за пандемии выручка упала в несколько раз. И речь уже идет о дальнейшем выживании: быть или не быть бизнесу в принципе?

Сейчас стоят на паузе спортивные и культурные мероприятия, концерты, музеи, театры, развлекательные шоу, клубы по изучению языков, программирования, математики, частные детсады, развивающие центры, фитнес-клубы, салоны красоты, турфирмы. Продажи просели по всем фронтам. В недвижимости тоже напряженная ситуация: дома строят, но спрос упал, банки стали поднимать ставки и взносы по ипотечным программам.

Аналитики сервиса hh.ru уже получили сведения о том, что:

27% российских компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам;

37% думают о сокращении персонала;

23% респондентов заявили о том, что в их фирме уже сократили зарплату.

На путешествия — табу

Татьяна, владелица небольшой турфирмы, осталась, как и ее две сотрудницы, совсем без работы:

— Туризм почил в бозе, то есть помер. Надеемся, что временно. Российский союз туриндустрии (РСТ) прямо говорит о том, что у множества туристических компаний уже заканчиваются средства на выплату зарплаты сотрудникам, уплату налогов, сборов, на аренду помещений. Да, крупные компании, возможно, и продержатся, а мелкие? У меня денег на аренду и зарплату по МРОТу хватит на месяц или два. Но не более.

Путешествие за границу? Неизвестно, когда страны снимут карантин, запреты на въезд. «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные рейсы до августа. Чехия, например, ратует за то, чтобы на год закрыть свои границы. Нерадостные перспективы. Да и будут ли у людей деньги на путешествия? Послушать новости: сплошной кошмар, не знаешь, во что верить.

Отдых по России? Кто-то из коллег рекламирует туры на лето и осень. Но я сомневаюсь, что, во-первых, летом ослабнут карантинные меры, а во-вторых, кто-то вообще отважится ехать в путешествия. Пока только Антарктида без коронавируса, но, как говорится, еще не вечер.

Нас спрашивают, что же делать с купленными турами, с вылетами на лето или осень? Будет все хорошо — поедете в тур. Если направление не откроют, то туроператор вернет деньги или перенесет их на другой тур на другое время (туроператоры предлагают срок до декабря 2021 года). Многие туристы хотят аннулировать свои туры, мы принимаем заявления, но имейте в виду, будут штрафы за аннуляцию. Не стоит ждать быстрого возврата денег. Хотя мы все, туристы, туроператоры, турагенты, надеемся на лучшее.

Цветы просто раздали

Не менее драматично ситуация складывается и в цветочном бизнесе. Оксана, хозяйка небольшого магазинчика, как только объявили самоизоляцию, живые цветы распродала за копейки. А что не купили – просто раздала.

— У меня нет сотрудников, работали вдвоем с мужем. Снимали небольшой павильон, где продавали цветы. Живые и искусственные. Интернет-магазина у меня нет, бесконтактная доставка – это не для нас. Да, у людей продолжаются дни рождения, праздники. Но многие сейчас предпочитают купить в подарок еду: пиццу, шашлык, торт заказать. Мне так и пишут бывшие клиенты: цветы сейчас неактуальны.

Еще зимой закупили большую партию искусственных цветов. Обычно на них ажиотаж перед Пасхой. Поэтому и выручка неплохая. Итог? Кладбища для посещения закрыты, цветы лежат в мешках. Смысл мне снимать павильон? Чего ждать? В ближайшие месяцы явно ничего хорошего. Арендатор ни на копейку не снизил аренду, спроса нет. Я закрываюсь. Пока временно. Но боюсь, временное станет постоянным.

Семью от голода спасут накопления. Мы хотели купить машину, но сделка сорвалась накануне самоизоляции: продавец заупрямился, решив поднять цену. Я даже перекрестилась, что бог отвел. Если бы не эти деньги, я даже не представляю, как бы мы жили-выживали сейчас. Уехали на самоизоляцию в деревню. Существуем в режиме жесткой экономии и с помощью огорода, надеюсь, сможем протянуть до конца года. Радует, что наконец-то вдоволь наговоримся, наобнимаемся с нашими тремя детьми. Это единственный плюс. И картошки посадим в этом году вовремя и много.

Цепочка не работает

Сергей, сотрудник сервисной компании, остался без работы. О дальнейшем закрытии его честно предупредил работодатель.

— Мы занимались ремонтом ресторанного оборудования. Сейчас сидим без работы дома. Наши клиенты прямым текстом говорят: ресторанный бизнес схлопнулся. Бесконтактная доставка –это хорошо, но выручка все равно стремится к нулю. Люди боятся заказывать готовую еду, а у многих нет на это денег. Не до жиру… Соответственно, рестораторы экономят на всем, чтобы хоть как-то выплыть. И многие весьма пессимистично настроены. Они будут ехать на телеге, пока не отвалятся все колеса, то есть пока оборудование не встанет совсем. Ремонтировать его и обслуживать точно не будут. Ситуация усугубляется и тем, что многие работают с импортной техникой. А сейчас границы закрыты, грузы идут очень долго или совсем не отгружаются, а без запчастей много не наработаешь.

Мы часто ездили в соседние области на ремонтные работы. Сейчас это проблематично и не востребовано. Работодатель нас честно предупредил, что работы нет и перспективы плохие: мы на пороге закрытия. Если брать кредит, который обещало правительство малому и среднему бизнесу, как потом его отдавать? Цепочка не работает. Спроса на обслуживание оборудования нет, потому что нет клиентов у рестораторов.

«Переобуться в воздухе» могут не все

Марина, хозяйка отдела детской одежды, пока никого из сотрудников не уволила, ждет мая, он покажет, что делать дальше.

— От всей этой ситуации с коронавирусом и общей ситуации в стране для меня веет безнадегой. Оказалось, нужно чуть меньше месяца, чтобы маленькие отделы и магазинчики стали закрываться. Я тут и там слышу от коллег, знакомых, что они закрываются. Поддержкой от государства не воспользоваться, кредит брать смысла нет, потому что неизвестно, чем потом отдавать. «Переобуться в воздухе», как некоторые, и шить, например, маски вместо пальто могут не все.

При том уровне спроса и заработков нам не выжить, львиную долю доходов сжирает аренда, налоги, зарплаты. А мы сейчас не зарабатываем столько. Арендатор пошел навстречу, сделал скидку. Такое партнерское отношение, конечно, приятно. Да и понятно, что арендатор заинтересован сохранить пул арендодателей. Но это несильно меня спасет.

Детская одежда не входит в перечень товаров жизненной необходимости. Работать мы можем только на доставку. Конечно, на детях стараются не экономить. И дети растут быстро, им всегда нужна одежда и обувь. Но сейчас люди сидят дома, стараются экономить на всём, поэтому спрос спикировал вниз. Прибыли никакой, я просто пытаюсь выжить.

Раньше у меня было до 30 покупателей в день, сейчас — один.

Да, мы оповестили в соцсетях, обзвонили постоянных клиентов, что мы не закрылись, готовы привезти сразу несколько размеров, что доставка бесконтактная. Но даже если у людей есть деньги, они стараются сократить расходы, потому что нет уверенности в будущем.

Чтобы не уйти в минус

Но даже если предприниматель и попал в перечень организаций, которым разрешено работать в период действия ограничительных мер (об этом мы писали здесь), это не значит, что ему будет легко на практике получить разрешительные документы и соблюсти все предписания Роспотребнадзора. Да и многие, несмотря на разрешение, не готовы открыться, чтобы совсем не уйти в минус.

Алексей занимается продажей строительных материалов. Предприниматель сетует, что даже просто понять, как должна быть организована процедура открытия, очень сложно. Как пройти этот непонятный квест?

Во-первых, нужно отправить в Роспотребнадзор уведомление о желании открыться. Алексей это сделал. Кстати, какого-то более или менее прозрачного механизма нет, он нигде не описан. Обратного ответа о принятии уведомления мужчина так и не дождался. Разъяснений тоже не получил. Но даже не это главное.

В случае начала работы своих сотрудников предприниматель должен обеспечить защитными масками, средствами защиты, гелями. Все это сейчас продается по космическим ценам. Одна одноразовая маска стоит от 40 рублей. Маленький пузырек (100 мл) геля для рук – около 200 руб.

После каждой смены должна быть проведена дезинфекция. Еще необходим специальный (бесконтактный) прибор для измерения температуры, который стоит от 13 000 рублей.

— Чтобы открыться, надо существенно вложиться. Плюс я должен организовать дистанционную торговлю: либо через сайт, либо через каталоги. Но сайт не приспособлен для этого. Времени и денег его адаптировать нет. Это существенные вложения. А каталоги надо как-то показывать, отправлять. У крупных строительных организаций больше возможностей, а мелким предпринимателям остается только кусать локти.

И даже открывшись, получу ли я прибыль? Расходы мои остаются прежними. Мониторинг рынка показывает, что спрос упал. И не выйдет ли завтра постановление, которое снова приостановит нашу работу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе?

Вот так пессимистично. Малый бизнес в условиях пандемии переживает не лучшие времена. И переживет ли? Надежда – это пока единственное, что остается у предпринимателей.

А тем временем владимирцы запустили акцию в Инстаграме «Поддержим своих»! Они покупают у местных производителей и предпринимателей одежду, еду, игрушки, выкладывают фото покупок с призывом поддержать и пожеланиями выдержать!

Елена Середина

Заглавное фото: nv.ua