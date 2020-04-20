Магазины проверяют на соблюдение санитарных требований

Во Владимире продолжаются рейдовые мероприятия по торговым точкам, работающим в режиме повышенной готовности. Чтобы максимально снизить распространение коронавирусной инфекции, ревизоры проверяют соблюдение санитарных требований. В рейдах участвуют специалисты городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг , а также сотрудники районных администраций. В первую очередь проверяющие обращают внимание на наличие в магазинах ограничительной разметки для соблюдения социальной дистанции между посетителями. Она должна быть не менее 1,5 метров.

Также ревизоры смотрят, использует ли персонал средства индивидуальной защиты. Помимо этого организации торговли должны обеспечить покупателей антисептиком. Размещаться он должен в свободном доступе при кассовой зоне на входе и в санитарно-бытовых узлах. В списке требований также значится:

— проведение текущей дезинфекции не менее 4 раз в течение рабочего дня,

— ведение графика уборки объекта с указанием ответственных лиц, применяемых средств и размещением его в доступном для потребителей месте,

— наличие информационных памяток по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции и др.

В мэрии отмечают, что нареканий к проверенным объектам не было.

—Проводя ежедневный мониторинг, мы видим, что и сотрудники магазинов, и посетители понимают важность соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Они стали более внимательны и исполнительны, — подчеркнула главный специалист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Галина Корюкова.

Помимо продуктовых магазинов, проверяют магазины одежды и обуви, цветочные павильоны. Все они, как и предписано правилами, либо приостановили свою деятельность, либо работают дистанционно, осуществляя адресную доставку товаров.

Ранее “Призыв” сообщал, что рынок на Чайковского из-за нарушений санитарных норм закрыли до середины мая.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru