Магазин — полоса препятствий. Как безопасно сходить за продуктами

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Выйти все равно придется
Как мы знаем, всем гражданам России настоятельно рекомендуется соблюдать режим всеобщей самоизоляции. И его продление до 30 апреля диктует определенные правила поведения. В настоящее время разрабатывается система выдачи спецпропусков для тех категорий населения, которым действительно необходимо передвигаться на более длинные расстояния, чем рекомендованные при самоизоляции. И даже с учетом работы различных сервисов доставки нам придется периодически покидать домашние стены, чтобы сходить в магазин, аптеку, к пожилым родственникам. Как сделать это без вреда для здоровья? Учитывая риски заражения коронавирусом в период пандемии, мы собрали рекомендации Роспотребнадзора и советы опытных покупателей в одном материале.
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К вылазке готовимся
Перед тем как выйти из дома, надо тщательно подготовиться. А что делать? Предупрежден — значит, вооружен!
- Эксперты рекомендуют тщательно мыть руки не только после, но и перед походом в магазин.
- Одевайтесь в одежду из влагостойкой ткани, которая менее других удерживает пыль.
- Закрывайте волосы и открытие части тела. На руки надевайте одноразовые перчатки.
- Ходите за продуктами в то время, когда в магазине минимальное число посетителей. Это утренние и ночные часы.
- Куда бы вы ни отправились, составляйте список необходимого. Это позволит уменьшить время пребывания в местах большого скопления людей.
- В магазин берите свой одноразовый пакет, дабы лишний раз не прикасаться к прилавкам, продуктам и предметам у кассы.
- Да. И не совершайте подобных вылазок слишком часто. Планируйте выходы не чаще, чем 1-2 раза в неделю.
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Какой магазин выбрать
Существующая система торговли (особенно это касается супермаркетов) для нашего с удобства построена именно так, чтобы люди могли трогать, брать в руки продукцию, которую собираются покупать. В сложившейся ситуации это несет в себе потенциальную опасность. Кроме того, в магазинах стеллажи и кассы обычно расположены тесно, близко друг к другу.
Хорошей альтернативой супермаркетам являются торговые точки с большими расстояниями между прилавками и отделами. Примером грамотной расстановки и безопасной логистики покупателей являются, например, продуктовый павильон рынка «На Чайковского», рынок «Ополье».
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Еще раз о защите рук
Защита рук, контактирующих со множеством поверхностей, в сложившейся ситуации является даже более важной, чем ношение маски. У многих есть полиэтиленовые перчатки для различных косметических процедур. Сейчас они могут оказать неоценимую услугу и использоваться для похода в магазин.
При ношении перчаток важно быть осторожным, чтобы не коснуться ими лица.
Если перчаток нет, то в магазине можно надеть на руку полиэтиленовый пакет. Это оградит от прямого контакта с поверхностями.
В общественных местах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги (так вот для чего она была нужна китайцам в таких количествах), когда нужно открыть дверь.
Обязательно защищайте руки, когда берете в магазине тележку. Эксперты отмечают, что более безопасно пользоваться корзинкой, а не тележкой. Так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше. Корзинка более безопасна тем, что ее можно повесить на локоть.
Рекомендуется очистить ручки корзины или тележки салфетками, прежде чем брать их.
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Стоит ли брать впрок
При закупке продуктов также необходимо соблюдать определенные правила. Специалисты советуют не запасать впрок, так как как в магазинах достаточное количество продовольствия. А в залежалых запасах может завестись неприятная живность.
Сначала следует выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, в последнюю очередь класть в тележку то, что быстро портится.
Всегда обращайте внимание на то, в каких условиях хранятся продукты в магазине, соблюдается ли правильная температура. При малейших сомнениях — не покупайте.
Особое внимание уделите овощам и фруктам, не требующим чистки. Если эти товары не упакованы, то дома их надо тщательно помыть с мылом.
Хорошим вариантом являются овощи в вакуумной упаковке. Они дороже, но зато герметичны.
Рыбные и мясные изделия в магазине находятся в холодильниках. Вероятно, другие покупатели не оставили на них своих отпечатков пальцев. Можно брать!
От приобретения кулинарных изделий без упаковки лучше отказаться: не исключено, что их мог приготовить или продать зараженный человек.
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Социальная дистанция и минимальный контакт
Не приближайтесь к тем, кто чихает, кашляет или имеет болезненный вид. Лучшим методом индивидуальной защиты является соблюдение дистанции в 1,5 — 2 метра.
Магазины должны наносить специальную разметку на полу.
При оплате товаров стоит воспользоваться безопасной бесконтактной системой. Не забывайте, что банковские карты (хоть и в меньшей мере, чем наличные) контактируют с поверхностями устройств для считывания и руками. Так что протирать карты антисептиками тоже не помешает.
Совет! Обработать самое необходимое можно антисептиками, которые есть во многих магазинах. Нанесите жидкость на салфетку, принесенную с собой, а по дороге домой протрите руки, кошелек, ключи. А если хватит, то и ручку в подъезде.
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Инфекцию оставляем за дверью
Этот пункт тоже очень важен, ведь, возвращаясь с улицы, вы можете принести вирус в свою квартиру. Поэтому важно соблюдать определённые правила.
Уличную одежду по возвращении домой стоит оставить в прихожей и соблюдать осторожность, прикасаясь к ней. А лучше протереть одежду влажной тряпкой.
Сразу же помойте руки. Правильным будет умыть и лицо тоже.
Продукты дома следует обрабатывать влажной тканью. Товары, которые уже упакованы в полиэтиленовую упаковку, защищены. Дома ее нужно аккуратно снять, выворачивая внешней (контактной) стороной внутрь. Бумажная обертка тоже безопасна, главное, чтобы на ней не было повреждений.
Помните, что вирус живет ОГРАНИЧЕННОЕ время на разных поверхностях, поэтому покупки не станут бомбой замедленного действия. Но нужна минимальная обработка, чтобы исключить опасность.
Уличную обувь тоже желательно обработать. У меня на лестничной площадке лежит половая тряпка для вытирания ног, которую я каждый день поливаю «Белизной». О санитарной обработке квартиры мы писали ранее.
Пакеты обычно не находятся в потенциальной «зоне заражения». Однако риск есть. И он такой же, как и для любых принесенных с улицы предметов. Лучше не пользоваться многоразовой сумкой, выбирайте одноразовую тару. По возвращении домой разберите пакеты непосредственно в прихожей. Пол, где они стояли, протрите. Затем выверните контактной стороной наизнанку и выбросите.
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О культуре ношения масок
О масках хочется сказать отдельно, так как в России нет культуры использования масок, как, впрочем, и других средств индивидуальной защиты. Истерия по поводу отсутствия масок в продаже несколько раздута. Любой нормальный человек, и школьники в том числе, в состоянии сшить себе маску из подручных материалов. Об этом «Призыв» писал здесь. Мы же выделим важные факторы в ношении маски.
- Первый состоит в том, что маска не только частично защищает вас, но и защищает от вас! Да, именно от вас. Маска предотвращает распространение заразы воздушно-капельным путем. При чихании облако выделений распространяется на несколько метров. А маска значительно сокращает это расстояние.
- Второе. Человек непроизвольно трогает свое лицо до 200 раз в день! Могу сказать о себе: во время посещения супермаркета я поймала себя на мысли, что за час мои руки тянулись что-нибудь потрогать или почесать не менее 10 раз. Маска позволяет контролировать этот непроизвольный процесс. Соответственно, в несколько раз уменьшить возможность опасного контакта.
- И самое важное. Маска действует всего пару часов. Затем ее надо, не дотрагиваясь до полотна, аккуратно снять за тесемки и выбросить. То же самое касается перчаток. Их нужно, вывернув контактной стороной внутрь, выбросить вместе с маской. В дом нести использованные индивидуальные одноразовые средства защиты нельзя, иначе все ваши усилия будут сведены к нулю.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! И помните, в сложившихся условиях главное — оставаться дома.
Консультант по финансовой грамотности взрослого населения Инна Чапурина
Заглавное фото: vluki.ru
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