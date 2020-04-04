Магазин — полоса препятствий. Как безопасно сходить за продуктами

Защита рук, контактирующих со множеством поверхностей, в сложившейся ситуации является даже более важной, чем ношение маски. У многих есть полиэтиленовые перчатки для различных косметических процедур. Сейчас они могут оказать неоценимую услугу и использоваться для похода в магазин.

При ношении перчаток важно быть осторожным, чтобы не коснуться ими лица.

Если перчаток нет, то в магазине можно надеть на руку полиэтиленовый пакет. Это оградит от прямого контакта с поверхностями.

В общественных местах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги (так вот для чего она была нужна китайцам в таких количествах), когда нужно открыть дверь.

Обязательно защищайте руки, когда берете в магазине тележку. Эксперты отмечают, что более безопасно пользоваться корзинкой, а не тележкой. Так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше. Корзинка более безопасна тем, что ее можно повесить на локоть.

Рекомендуется очистить ручки корзины или тележки салфетками, прежде чем брать их.