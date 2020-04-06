Люди в спецкостюмах дезинфицируют подъезды в домах

Управляющие компании начали массово проводить санитарную обработку в жилых домах Владимира. Правда, вместо радости многие жители испытывают тревогу. Дезинфекцию подъездов проводят в специальных костюмах. Приезд такой бригады пугает людей. Они думают, что в их доме оказался зараженный коронавирусной инфекцией, а люди в спецкостюмах приехали забирать пациента в инфекционное отделение.

— Объявлений на подъезде не было. Поэтому когда увидели их на улице, встревожились. В магазин-то выходила в маске, вроде все дома сидим, с соседями не контактируем. Но все равно страшно стало, что кто-то из дома заболел, — рассказывает жительница дома по проспекту Ленина Евгения.

Управление ЖКХ контролирует управляющие компании и ТСЖ, как они выполняют рекомендации Роспотребнадзора.

Компания ЖРЭП № 8, например, с прошлой недели в усиленном режиме обрабатывает подъезды и входные двери в жилых домах. Работают уборщицы и хаус-мастера. Всем им выданы дезинфицирующие растворы. Протирают перила, лифты, ступени, стены. Управляющая организация заключила договор с компанией, специализирующейся на профессиональной дезинфекции. Со вторника люди в спецкостюмах появятся и в жилых домах восточного района. Жителей предупредили, развесили объявления на подъездах.

Ранее «Призыв» опубликовал рекомендации для жителей, желающих провести санобработку своих квартир.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»