Любителя поохотиться поймали в нацпарке «Мещера»

В национальном парке «Мещера» задержали 55-летнего жителя посёлка Уршельский. И хотя во Владимирской области охота сейчас запрещена и действует режим самоизоляции, мужчине это не помешало. По территории нацпарка он передвигался на мотоцикле, а при себе у него было незарегистрированное двуствольное ружьё. Сейчас оно находится на экспертизе, на нарушителя заведено административное дело.

Охотнику грозит штраф.

В настоящее время территорию национального парка патрулируют 6 групп государственных инспекторов.

— В сложных условиях они продолжают исполнять свои служебные обязанности, охраняя природу, выявляя и пресекая правонарушения, проводя профилактические беседы с посетителями парка, — уточняет пресс-служба национального парка «Мещера».

При этом отмечается положительная тенденция: других нарушений с середины апреля на территории национального парка не зафиксировано. Если в начале месяца люди выезжали на природу, то сейчас предпочитают оставаться дома.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимирской области вышли на тихую охоту за строчками и сморчками.

Ольга Ефремова

Фото: park-meshera.ru