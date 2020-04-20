Лучшие школы получат по полмиллиона рублей

Жюри определило победителей конкурса «Лучшие школы города Владимира» в 2019-2020 учебном году. Лучшими образовательными учреждениями стали школы № 36, 19 и 22. Победителей выбирали в трех категориях в зависимости от численности учащихся. В первую категорию входят все гимназии и лицеи, а также школы с численностью свыше 1000 человек. Во второй категории — школы с численностью от 500 до 1000 учащихся. Третью категорию составляют школы с численностью до 500 ребят.

Школы-победители получат денежный приз 500 тысяч рублей на развитие материально-технической базы.

Примечательно, что школа № 36 участвует в конкурсе уже в шестой раз и каждый раз становится победителем или призёром.

— Но успех — это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь. Главное в жизни нашего коллектива — это развитие. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а выигранные средства потратим на развитие и благоустройство нашей любимой школы, — отметила директор школы № 36 Елена Кувшинова.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире назван лучший детский сад по итогам прошлого года. Им стал ДОУ № 109. Места в тройке лидеров также заняли детские сады № 83 и 3.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»