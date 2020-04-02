Лучшие музеи мира приглашают владимирцев на бесплатные онлайн-экскурсии

В связи с угрозой распространения коронавируса музеи по всему миру закрыты. Тем не менее каждый из нас получил сейчас уникальную возможность совершить виртуальные прогулки по их экспозициям.

В России на режим онлайн-работы перешли Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. На их ресурсах можно совершить виртуальную прогулку по коллекции, послушать лекции и видеотрансляции специальных мероприятий. В Youtube выложено пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К. На сайте московского Музея современного искусства «Гараж» в разделе «Самоизоляция» собраны видеоэкскурсии и мобильные гиды по выставкам, лекции, интервью.

Бесплатные онлайн-экскурсии размещены на сайтах миланской галереи Пинакотека Брера, галереи Уффици (Флоренция), Лувра (Париж), музея Прадо (Мадрид), Метрополитен-музея (Нью-Йорк). Британский музей представил самую масштабную онлайн-коллекцию, насчитывающую более 3,5 млн экспонатов. А на его официальном youtube-канале выложены виртуальные экскурсии по музею и экспозициям.

Также благодаря цифровым платформам можно будет познакомиться с выдающимся наследием амстердамского Музея Ван Гога, венского Музея истории искусств, нью-йоркского Музея современного искусства, барселонского Музея Сальвадора Дали, испанского Музея современного искусства Гуггенхайма, Музея изобразительных искусств Будапешта, Национального музея в Кракове.

Проект Google Arts & Culture включает в себя собрание высококачественных изображений произведений искусства из известных музеев и художественных галерей мира. Проект даёт возможность совершать виртуальные прогулки по залам музеев.

Высокоточная оцифровка произведений искусства позволяет не только увидеть, но и детально рассмотреть шедевры мирового искусства.

Смитсоновский институт состоит из девятнадцати музеев и галерей, а также из Национального зоологического парка. Семнадцать из этих музеев находится в Вашингтоне, одиннадцать из них расположены на национальной аллее. В общей сложности там хранятся 137 миллионов объектов, в том числе произведения искусства, природные образцы и культурные ценности. Теперь это все можно увидеть в одном месте.

Виртуальный тур в Храм Гроба Господня в Иерусалиме позволяет посетить все его святые места. Экскурсия поясняется закадровым текстом на русском языке. При просмотре этого ролика со смартфона можно пальцем водить по экрану, менять угол обзора, камера вертится, как будто сам там находишься . Если поднять телефон на собой, то над головой будет небо, поворачивайте телефон вправо-влево, хоть вокруг себя. Захватывающий просмотр!

Не выходя из дома можно стать участником семи виртуальных экскурсий по музеям Ватикана: Сикстинской капелле, Музею Пио-Клементино в Бельведерском дворце, Музею Кьярамонти, галерее Браччо-Нуово, Станцам Рафаэля, Капелле Никколина и Залу Кьяроскури. Виртуальные посетители смогут пройтись по каждому из этих помещений, двигаясь в любом направлении и рассматривая отдельные шедевры в мельчайших деталях, воспроизведённых в высоком разрешении.

Подготовила Татьяна Лысова

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