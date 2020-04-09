Литературный автобус начнет курсировать по Владимиру

С завтрашнего дня в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на улицы Владимира выйдет Литературный автобус. Он будет курсировать по маршруту № 22 в течение месяца. Узнать автобус из потока транспорта будет несложно. Борта автобуса будут украшены символикой праздника, стихотворными строками и призывом к чтению книг о войне.

Выход тематического автобуса приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Данная инициатива принадлежит Союзу краеведов Владимирской области и Владимирской областной научной библиотеке. Девиз акции — читаем книги о войне, чтобы память на Земле не умирала.

В марте по улицам областного центра и Коврова курсировали троллейбусы Победы. Узнать их можно было также благодаря праздничной символике. А еще для пассажиров звучали песни военных лет.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимире началась подготовка к еще одному празднику — Пасхе. На городских погостах мэрия обещает навести порядок. До кладбищ пустят дополнительный общественный транспорт.

Ольга Ефремова

Фото: library.vladimir.ru