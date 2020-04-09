Легковушка и поезд столкнулись на переезде

На железнодорожном переезде поселка Добрятино Гусь-Хрустального района пострадал автомобилист. Случилось это минувшей ночью. По предварительной информации, водитель автомобиля «Citroen C5» проехал регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с электровозом ВЛ-80. Водитель автомобиля, житель Гусь-Хрустального района 1985 г.р., госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Похожее происшествие, но уже со смертельным исходом, произошло 14 марта в Киржачском районе.

На 15-м километре автодороги Кольчугино — Киржач водитель автомобиля«Hyundai Solaris» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате иномарка столкнулась с поездом сообщением «Кинешма — Москва». Двое мужчин, находившихся в легковушке, скончались до приезда «скорой», три пассажирки были госпитализированы в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что при проезде железной дороги следует быть предельно внимательными. По статистике, главной причиной ДТП на переездах является невнимательность водителей и нарушение ими правил дорожного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что стали известны подробности смертельный аварии с участием медведя. Дикий зверь вышел на федеральную трассу М-7 и был сбит проезжающим мимо автомобилем.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области