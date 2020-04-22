Лабораторию по выявлению COVID-19 открыли в кожвендиспансере

Во Владимирской области увеличилось число лабораторий, занимающихся исследованиями COVID-19. Теперь проводить тесты на инфекционное заболевание будет областной кожно-венерологический диспансер во Владимире и Гусь-Хрустальная городская больница. К слову, такие лаборатории уже имеются в ОКБ, городской больнице № 6 в Юрьевце и Муромском кожно-венерологическом диспансере. В лаборатории владимирского кожвендиспансера будут работать штатные сотрудники, прошедшие соответствующее обучение. Продолжительность одного лабораторного цикла – 6 часов.

— Действительно, с 20 апреля лаборатория областного кожно-венерологического диспансера подключилась к проведению лабораторных исследований на СOVID-19. Учреждение приобрело сертифицированное лабораторное оборудование, — рассказали «Призыву» в пресс-службе областной администрации.

На данный момент в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора, а также всех остальных медучреждений Владимирской области проведено почти 11 тысяч исследований на COVID-19. В Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 236 исследований.

На утро 21 апреля диагноз подтвержден у 280 человек.

В департаменте здравоохранения напоминают, что, если вы заболели или почувствовали себя плохо, не надо самому посещать больницу, вызовите врача на дом. Номер телефона «горячей линии» облздрава по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус был обнаружен у пациента и врачей больницы скорой помощи во Владимире.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»