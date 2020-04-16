Крупную партию табака нашли в муромском гараже

Более 12,5 тысячи пачек сигарет изъяли сотрудники полиции в Муроме. Незаконный склад в своем гараже организовал местный житель. 46-летний муромлянин приобрел немаркированную продукцию через интернет-магазин и реализовывал ее в розницу, доставляя по адресам заказчиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Изъято 12 522 пачки табачных изделий различных наименований.

Общая розничная стоимость изъятой продукции составила более 600 тысяч рублей. Подозреваемый свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит муромлянину, — лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области ввели ограничения на продажу алкоголя. Действовать они будут до конца периода повышенной готовности.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области