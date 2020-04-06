Кредитные каникулы: кому и как будут помогать во Владимирской области

Клиентам банков разрешат временно не выплачивать долги. С 3 апреля на территории России, в том числе и Владимирской области, начал действовать закон о кредитных каникулах. Он распространяется на обычных граждан (физических лиц) и представителей малого бизнеса, чей доход в этом году снизился более чем на 30% по сравнению с прошлым.

Отсрочка по кредитным платежам будет длиться полгода. Воспользоваться «каникулами» заемщик сможет всего один раз. Для этого ему надо будет написать заявление в финансовую организацию. А потом предоставить необходимые справки о доходах (2НДФЛ за 2019 и 2020 годы) до 30 сентября 2020 года.

Во Владимирской области заработала бесплатная горячая линия, где профессиональные юристы готовы рассказать всё о реструктуризации долгов в период режима всеобщей самоизоляции.

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— В рамках кредитных каникул нам предоставляется отсрочка на тот срок, который мы просим. За этот период нам начисляются проценты только за пользование денежными средствами. По ставке 2/3 от среднерыночных процентов по кредитам. Этот средний процент рассчитывает правительство, — поясняет Евгений Соловьев, юрист-консультант проекта «Правовая защита заемщиков». — Нам в это время не начисляют ни пени, ни штрафы. Если у человека долг больше заявленных ограничений, есть вариант обратиться в банк за стандартной реструктуризацией. Это увеличение срока кредита, но уменьшение ежемесячного платежа. Но тут каждый банк предоставляет решение самостоятельно. Индивидуальные программы реструктуризации уже начали разрабатывать Сбербанк, ВТБ, Альфабанк.

Ограничения для «каникул»

Но уйти на кредитные каникулы разрешат не всем. Правительство РФ ввело ограничения для максимального размера займа. В итоге для потребительских кредитов физических лиц планка составила 250 тысяч рублей, ИП – 300 тысяч рублей, по кредитным картам – ограничение 100 тысяч, для потребительских кредитов на покупку автомобиля — 600 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей для ипотечного кредита. Почему нельзя было предоставить отсрочку всем гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в период самоизоляции? Не положено – ответили в Банке России. Потом не стоит забывать, что «каникулы» — это не прощение долга, а лишь отсрочка платежа, перенесенная в будущее.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России:

Мы считаем правильным действовать в этих условиях адресно и, прежде всего, концентрировать поддержку и финансовые ресурсы на тех, кто реально пострадал: и люди, и в бизнесе — кто реально попал в сложную ситуацию. У нас вопросы с администрированием всегда возникают.

Но по этим программам мы хотим делать совсем прозрачные, понятные механизмы, в том числе по реструктуризации кредитов.

Мы всё делаем также для того, чтобы люди не ходили в офисы, а подача заявлений проходила по телефону с идентификацией клиента. Финансовая система к этому готова. Она уже давно стала переходить на цифровые технологии.

Почему не стоит торопиться с «каникулами»?

Активно внедрять кредитные каникулы банки будут не раньше середины апреля, говорят специалисты. Сейчас в финансовых организациях изучают все методики расчета, которые им предоставили в правительстве. Тем людям, у которых ещё не нарисовалась ясная картина с убытками в этом году, и тем, кто получал зарплату в конверте, лучше с каникулами не спешить. Есть вероятность не подтвердить свои убытки. Снижение доходов может составить не на 30%, а 28%. В таких случаях человека ждут неприятные санкции от банка.

— Осложнено это тем, что сейчас не работают многие бухгалтерии. Поэтому получить эти справки 2НДФЛ прямо сейчас довольно проблематично. На этот закон нам дает 90 дней с момента обращения. В течение 5 дней банк принимает решение – одобрять реструктуризацию или нет, после чего заёмщик должен будет предоставить все справки, – говорит Евгений Соловьев, юрист-консультант проекта «Правовая защита заемщиков». – Если вдруг эти справки не подтвердят снижение на 30%, банк имеет право всё аннулировать, все рассрочки. И пересчитать всё кредитование по старым правилам, начислив при этом проценты, неустойки, штрафы. И клиент уходит в глубокий минус.

Бесплатная помощь работникам и бизнесменам на самоизоляции

К нам в редакцию обратилась представитель малого бизнеса Дарья Ермолаева. Девушка хотела погасить сегодня свой долг в банке. Она работает в бьюти-индустрии. Но не получилось.

— Половина бизнеса не всплывет после апреля, особенно те, кто с кредитами, — уверена Дарья. — Так ещё и кредит заплатить невозможно! Сейчас стояла у Восточного банка, он не работает. Как его заплатить? У них один автомат стоит внутри, по которому все платили. А он закрыт. Весело!

Сейчас для помощи физическим лицам и представителям малого бизнеса заработал проект «Правовая защита заёмщиков». Приемная находится по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, 9а. Телефон: 7 (920) 920-25-15.

Здесь клиента сопровождают на этапе подготовки оформления «каникул», помогают собрать пакет документов, предлагают варианты защиты, консультируют по поводу оформления банкротства как физлица. При необходимости выходят в суд. Услуга бесплатная. Консультанты-волонтеры работают в рамках президентского гранта до ноября этого года.

Кто ещё имеет право на «каникулы»?

Помимо потери более 30% доходов ипотечный заемщик может требовать «каникулы» и в других сложных жизненных ситуациях. Например, как сообщают в Банке России, у людей осталось право взять ипотечные каникулы по старой схеме по закону, который начал действовать 31 июля 2019 года. Итак, приостановить ежемесячные платежи или снизить их размер на полгода можно при следующих условиях:

— предметом ипотеки является единственное пригодное для проживания жилье, а сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей;

— потеря работы, сокращение ежемесячного дохода более чем на 30%;

— инвалидность I и II группы;

— временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев;

— увеличение у заемщика количества лиц, находящихся на иждивении.

При этом платеж по ипотеке должен быть выше 40 % месячного дохода. В период «каникул» банк не имеет права требовать от заемщика досрочно погасить кредит, а также взыскать заложенное жилье. В это время клиенты не облагаются штрафами и пенями. Ипотечные каникулы распространяются как на новые, так и на действующие кредитные договоры.

Татьяна Данилова

Фото Евгения Соловьева