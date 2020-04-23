Ковровчане задержали поджигателя травы

Жители Ковровского района поймали поджигателя травы и передали его сотрудникам полиции. Огонь подбирался к жилым дома, и если бы не вмешательство бдительных мужчин, последствия были бы плачевными. Сигнал о возгорании травы на поле между деревней Погорелка и микрорайоном Чкалово поступил пожарным 21 апреля вечером.

Площадь возгорания составила0,8 гектара. Причина пожара – поджог.

Практически одновременно двое молодых людей заметили, что в нескольких местах на поле горит трава и деревянный забор. А рядом ходит мужчина и специально поджигает траву. Не раздумывая, бдительные ковровчане направились к поджигателю. Тот, в свою очередь, стал отрицать свою причастность к поджогам. Но очевидцы снимали его действия на видео.

— На видео отчётливо видно, как мужчина ходит по полю, наклоняется, и тут же начинает гореть трава, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Молодые люди передали поджигателя сотрудникам полиции. На него составлены административные протоколы, в том числе за нарушение правил пожарной безопасности. Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе оштрафовали 80-летнюю пенсионерку, которая подожгла сухую траву и мусор на территории садового товарищества.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Видео Натальи Никитиной