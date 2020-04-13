Коронавирус подтвержден еще у двух жителей Владимира

После оптимистичного затишья, вызванного отсутствием новых случаев заражения коронавирусом, в областном центре снова выявили больных COVID-19. Согласно официальной информации регионального Роспотребнадзора, опасная инфекция подтверждена еще у двух жителей города. Накануне была аналогичная ситуация. Таким образом, за два выходных дня во Владимире количество инфицированных стало в три раза больше. Теперь в городе коронавирус диагностирован шесть раз. В сравнении с другими муниципалитетами цифра небольшая, но динамика явно отрицательная.

Всего за сутки на территории Владимирской области выявлено 13 новых случаев COVID-19. Кроме областного центра, по три новых больных в Коврове и Юрьеве-Польском. По одному разу коронавирус диагностировали в Муроме, Кольчугино, Гусь-Хрустальном, Судогде и Собинке.

Коронавирус диагностирован у 84 жителей Владимирской области.

Таким образом, единоличным лидером по распространению коронавируса в регионе стал Муром. В городе семнадцать случаев COVID-19. Чуть меньше в Петушках и Коврове. Там болеют по шестнадцать человек. При этом в городе оружейников зафиксирована одна смерть от пневмонии, вызванной опасной инфекцией. Восемь человек болеют в Юрьеве-Польском, семь в Гусь-Хрустальном, пять в Кольчугино, по три в Александрове и Судогде. Два случая в Собинке и один в Радужном.

В общей сложности во Владимирской области коронавирус диагностирован у 84 человек. При этом со дня обнаружения первого заболевшего прошло примерно две недели. Затормозить болезнь может сознательность граждан. А здесь с каждым днем все больше проблем. Индекс самоизоляции падает.

Ранее «Призыв» сообщал, что соседи сдали полиции нарушившую карантин женщину.

Полина Тарбеева

Фото: rg.ru