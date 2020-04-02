Коронавирус оставил молодую семью с ребенком без средств к существованию

На нерабочей недели, объявленной из-за ситуации с коронавирусом, многие профессии в одно мгновение стали невостребованными, пусть и временно. Больше всего пострадали сотрудники частных фирм. Многие остались за бортом. Кому-то просто указывают на дверь, другим предлагают небольшую компенсацию. Тем временем, как сообщают «РИА Новости», нерабочие дни могут продлить.

В редакцию «Призыва» обратилась жительница Владимира, мама трёхлетнего малыша. Её мужа, который занимался продажей стройматериалов, отпустили в вынужденный отпуск с голым окладом. Семья с маленьким ребенком живет в съемной квартире.

— Его отправили в отпуск, сказали, что оставят голый оклад. А это 12 тысяч рублей. То есть почти в три раза меньше его реальной заработной платы. И нам на эти копейки придется жить на съёмной квартире с маленьким ребенком. У нас нет никаких пособий, кроме детских 450 рублей в месяц как малоимущим. При этом надо за коммуналку платить, за кредит телефона. Купили его, не зная, что будет такая ситуация. Как жить теперь, я вообще не представляю, — пожаловалась Валерия.

Расходы на съем жилья и коммуналку, а это порядка 15 тысяч рублей, семья просто не вытянет. А ещё надо покупать продукты, лекарства маленькому ребенку, который часто болеет.

В похожем положении оказались многие жители Владимирской области.

— Те люди, кого работодатель заставляет писать заявление с выходом в отпуск за свой счет, пусть обращаются к нам с этой жалобой, — призывают сотрудники Трудовой инспекции. – Это незаконно. Если человек работал официально, по трудовому договору, у него должна сохраниться на это время зарплата, которая и прописана по договору.

Но есть и обратная сторона медали. Кого-то, например, заставляют работать в усиленном режиме, например, фельдшеров скорой помощи или судебных приставов. И для них никаких надбавок не предусмотрено, пояснили «Призыву» в Трудовой инспекции, потому что нерабочая неделя не относится к выходным или праздничным дням.

В случае если работодатель не исполняет указ президента от 25 марта 2020 года, его подчиненные могут пожаловаться, не выходя из дома. Для этого надо оставить своё заявление на сайте онлайнинспекция.рф или отправить письменное обращение по адресу: 600015, г.Владимир, ул. Мусоргского, д. 3.

Ранее «Призыв» сообщал, что перевозчики сократили число автобусов на маршрутах.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: priumnojay.ru