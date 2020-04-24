Контактные могут вызвать всплеск заболеваемости коронавирусом в Коврове

В Коврове новую вспышку коронавируса могут вызвать контактные, считает руководитель территориального отдела Роспотребнадзора. По словам Ольги Репиной, в городе на данный момент в зоне риска 400 семей. Это те люди, которые так или иначе общались с инфицированными. Все они должны находиться дома. Им было вручено постановление о 14-дневной изоляции, подписанное главным государственным санитарным врачом города оружейников. Однако сознательно самоизоляцию соблюдает далеко не каждый.

— Коронавирусная инфекция у всех проявляется по-разному. Человек, являющийся острозаразным, может при этом чувствовать себя прекрасно. Не считать себя больным и нарушать карантин. Именно эти около 400 контактных и могут дать всплеск заболеваемости. Каждый из них может заразить от 4 до 5 человек, – приводят слова Ольги Репиной на официальном сайте администрации Коврова.

В Коврове в зоне риска 400 контактных семей.

Сегодня Ковров — один из очагов распространения инфекции. Среди местных жителей 55 заболевших. В том числе четыре ребенка. Один юный пациент находится в стационаре, остальные лечатся на дому. За все время наблюдения выздоровели двое. Три человека скончались. Мэр города оружейников уже обратился к областным властям с просьбой ввести комендантский час. Но ответа пока нет.

Первый заболевший в Коврове появился в конце марта. Только он имел больше ста контактов. С тех пор число потенциально инфицированных семей увеличилось до 600. 200 из них сняты с карантина. За остальными медицинское наблюдение продолжается. Людей сначала просто призывали к сознательности. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно. В местном Роспотребнадзоре отмечают низкий уровень ответственности.

— Сейчас идёт проверка всех данных о контактных людях, составляются списки, которые будут переданы в органы МВД. Если полиция выявит нарушения карантина, то гражданину грозит наказание по части 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» – штраф от 15 до 40 тыс. рублей, — сообщается на сайте администрации Коврова.

По информации местных властей, нарушителей карантина в Коврове еще не отправляли принудительно в больницу. Однако подобный опыт во Владимирской области уже имеется. Мужчину с коронавирусом, который гулял по Владимиру, отправили в инфекционный госпиталь. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС