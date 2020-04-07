Компенсацию за школьное питание можно получить продуктами или деньгами

В условиях дистанционного обучения льготная категория школьников получит компенсацию за питание. Во Владимире родителям или законными представителям учеников предложат продуктовый набор или деньги. Однако право выбора оставят за каждым учебным учреждением. Решение должно быть коллегиальным на уровне школы.

— Андрей Шохин дал указание управлению образования предусмотреть параллельные варианты, в том числе предоставление продовольственных наборов. Как удобно семье, так и будем делать. Определять это будет сама школа по согласованию с родительским комитетом или классными руководителями, которые знают, как удобно родителям или законным представителям, — пояснил «Призыву» Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира. — Управление образования примет любой из этих вариантов. Главное, чтобы все получили льготы.

По словам Александра Карпиловича, на данный момент в областном центре льготу на школьное питание имеют около 9 тысяч человек. Это дети из социально незащищенных семей. Первоначально предполагалось, что семьям будет выдаваться материальная помощь. Однако власти столкнулись с неожиданной проблемой. Не у всех родителей или законных представителей есть банковская карточка. Поэтому был предусмотрен параллельный вариант с продовольственным набором.

Известно, что сухой паек не будет включать в себя скоропортящиеся продукты. Власти предложат семьям макароны, крупы и консервы. Информацию о том, где и как будут выдавать продовольственные пайки, в мэрии обещают довести до каждого родителя индивидуально.

Ранее «Призыв» сообщал, что дистанционному обучению мешает отсутствие компьютеров.

Полина Тарбеева

Фото: newsvo.ru