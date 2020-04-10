Компенсацию за льготное питание получат школьники и студенты

Областной департамент образования внес изменения в постановление о питании школьников и студентов. В документ включили новый пункт, согласно которому при дистанционной форме обучения льготникам положена компенсация за завтраки или обеды. Ее получат родители или законные представители ребенка. При этом оговаривается, что компенсация, как и питание, положена в учебные дни. За каникулы, выходные и праздники она не начисляется. Подробности изложены в документе:

Механизм получения компенсаций в документе не прописан, но один из возможных подходов уже опробовали во Владимире. Как ранее сообщал «Призыв», на выбор родителям школьников представили два варианта — денежная компенсация или продуктовый набор. Решение должно быть принято на уровне школы.

Только во Владимире право на льготное питание в школах имеют 9000 человек.

— Андрей Шохин дал указание управлению образования предусмотреть параллельные варианты, в том числе предоставление продовольственных наборов. Как удобно семье, так и будем делать. Определять это будет сама школа по согласованию с родительским комитетом или классными руководителями, которые знают, как удобно родителям или законным представителям, — пояснили в мэрии.

Роспотребнадзор ранее опубликовал свои рекомендации по правильному питанию во время самоизоляции.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»