Компенсации за льготное школьное питание родители получат деньгами

Школы Владимира с понедельника возобновили учебный процесс в дистанционном формате. При этом город намерен выполнить свои социальные обязательства, включая льготы на питание. Порядок их предоставления согласовал накануне сити-менеджер Андрей Шохин. В отличие от Москвы и некоторых других городов, где школьникам предоставили продуктовые наборы, во Владимире решили остановиться на финансовом эквиваленте. Родителям или законным представителям выплатят сумму, которая равна стоимости завтраков и/или обедов, которые дети получали в своих школах во время обычного учебного процесса.

Компенсация будет рассчитываться из количества учебных дней.

— Для получения компенсационной выплаты родителям (законным представителям ученика) достаточно написать заявление на имя директора школы, указав номер лицевого счета для перечисления выплаты. Заявление в отсканированном виде следует отправить в школу по электронной почте, а если нет такой возможности, то передать оригинал заявления через классного руководителя, — поясняется на сайте мэрии.

Стоимость завтрака в школьных столовых на сегодняшний момент составляет 40 рублей, обеда — 50 рублей. Бесплатно завтракать и обедать имеют право учащиеся 1-4-х классов из малообеспеченных и многодетных семей (всех категорий), дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Эти категории определены решением горсовета.

Ранее «Призыв» рассказывал об особенностях обучения на «дистанционке». Ценные советы родителям дала многодетная мама и педагог Мария Шпилевич.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»