Компенсации за льготное школьное питание родители получат деньгами

Нужно написать заявление на имя директора школы

Школы Владимира с понедельника возобновили учебный процесс в дистанционном формате. При этом город намерен выполнить свои социальные обязательства, включая льготы на питание. Порядок их предоставления согласовал накануне сити-менеджер Андрей Шохин. В отличие от Москвы и некоторых других городов, где школьникам предоставили продуктовые наборы, во Владимире решили остановиться на финансовом эквиваленте. Родителям или законным представителям выплатят сумму, которая равна стоимости завтраков и/или обедов, которые дети получали в своих школах во время обычного учебного процесса.

Компенсация будет рассчитываться из количества учебных дней.

Для получения компенсационной выплаты родителям (законным представителям ученика) достаточно написать заявление на имя директора школы, указав номер лицевого счета для перечисления выплаты. Заявление в отсканированном виде следует отправить в школу по электронной почте, а если нет такой возможности, то передать оригинал заявления через классного руководителя, — поясняется на сайте мэрии.

Стоимость завтрака в школьных столовых на сегодняшний момент составляет 40 рублей, обеда — 50 рублей. Бесплатно завтракать и обедать имеют право учащиеся 1-4-х классов из малообеспеченных и многодетных семей (всех категорий), дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Эти категории определены решением горсовета.

Ранее «Призыв» рассказывал об особенностях обучения на «дистанционке». Ценные советы родителям дала многодетная мама и педагог Мария Шпилевич.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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