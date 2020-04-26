Коммунальная кампания во Владимире стартовала раньше срока

Во Владимире досрочно начался ремонт теплосетей. На улице Разина проложили новый трубопровод. Эти мероприятия никак не связаны с коммунальными авариями или порывами теплосетей. Сетевики вышли на объект раньше срока для того, чтобы предварить и не задержать ремонт дороги, запланированный администрацией города. Худая традиция, когда коммунальщики, добираясь до труб, уничтожают новый асфальт, наконец-то уходит в прошлое. Они взялись за дело уже в апреле, когда ещё не закончился отопительный сезон.



— Все подготовительные работы велись без отключения отопления. Ограничили подачу тепла в одном доме на момент врезки новых труб. Перечень объектов на грядущий ремонтный сезон пока согласовывается, — пояснили в компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Плановый ремонт на теплотрассах Владимира начнётся после майских праздников.

В администрации города Владимира не называют конкретных сроков завершения отопительного периода. Там говорят, что прогноз погоды ещё не позволяет назначить дату. Как только среднесуточная температура воздуха поднимется выше 8 градусов и продержится несколько дней, тогда тепло и отключат. Ориентировочно с середины мая начнутся отключения горячей воды на время проведения гидравлических испытаний на теплосетях. В трубы запустят воду под давлением, чтобы обнаружить слабые места. Участки сетей с порывами будут оперативно менять.



Минувшая зима во Владимире запомнилась лишь одной крупной аварией на теплосетях. Прорыв был на Большой Нижегородской. Пришлось укладывать протяжённый участок трубы в морозы. В сотнях квартир владимирцев было холодновато. О том, как оперативные службы справлялись с этим ЧП, смотрите в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»