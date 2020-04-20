Комики из Владимира и Коврова снялись в экспериментальном шоу

Жители Владимирской области стали участниками нового экспериментального шоу «Стендап андеграунд» на канале СТС. Тёма Емельянов из Владимира и Дмитрий Коваль из Коврова вошли в двадцатку комиков, готовых покорить зрителя смелыми и актуальными шутками. Тёма Емельянов (на главном фото) родился во Владимире, учился в Финляндии, работал в Англии, взял ипотеку в Бутово. По словам комика, чтобы избавиться от последнего, ему пришлось найти вторую работу. Дмитрий Коваль считает, что мог бы стать знаменитым киберспортсменом, однако парня увлекло чтение монологов.

Съемки шоу проходили на сцене Театра Маяковского.

Идея снять стендап-шоу в камерной обстановке принадлежит Александру Незлобину, который также отвечает за режиссуру. Помогает ему в этом Сергей Светлаков.

— Новое шоу – это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаём экосистему, в которой есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту, поэтому мы с Сергеем Светлаковым для них не продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху, — пояснил Александр Незлобин.

Ведущим нового стендап-шоу стал комик Илья Овечкин. Именно ему предстоит разогревать публику перед выступлениями участников. Премьеру нового шоу можно будет посмотреть 26 апреля в 23.20.

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Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой телеканала СТС