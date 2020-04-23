Комендантский час могут ввести в Коврове

Мэр Коврова просит ужесточить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению Юрия Морозова, в городе пора ввести комендантский час. Этот вопрос он готов поставить перед губернатором Владимирской области, сообщают « Ковровские вести «. По информации наших коллег речь идет о запрете передвижения по городу с восьми вечера до шести утра. При этом, по мнению местных властей, остановить стоит не только пешие прогулки, но и автомобильный трафик.

За сутки в Коврове зафиксированы два случая COVID-19.

Сейчас Ковров — один из главных очагов распространения COVID-19 в регионе. Там инфицированы 54 человека. Трое умерли. Им не было и 55 лет. Большинство инфицированных проживают на территории города. И только четыре случая зафиксированы в районе. Более 250 человек находятся на карантине. Эти люди не имеют права покидать свои дома. Но, как отметил глава города, соблюдать самоизоляцию несознательные граждане не спешат. — По данным полиции, пара десятков человек, которые должны быть на карантине, гуляют по городу с вечера и до полуночи. Их возвращают по домам, уговаривают, мы им обещаем помощь: продукты принести, вещи. Они вроде соглашаются, а завтра их ловят в «Пятёрочке» толкающимися в очередях. К ответственности привлекают, штрафы пока копеечные. Но человек 10, а это половина «гуляющих», попадаются уже во второй раз, — приводят слова Юрия Морозова наши коллеги.

Первый случай коронавируса в городе был зафиксирован 27 марта. От пневмонии, вызванной COVID-19, умер 48-летний мужчина. За неделю до этого он был госпитализирован в отделение пульмонологии ЦГБ и не был изолирован от других больных. В итоге, сразу сотня контактов только от одного больного. Многие из тех, кто заразился позднее, общались с погибшим. В том числе и второй умерший житель города. 13 апреля от пневмония, осложнённой коронавирусной инфекцией, скончался 54-летний мужчина.

Глава Коврова не исключает, что новый всплеск заболеваемости в области будет после Пасхи. Несмотря на все призывы остаться дома в светлый праздник, храмы посетили сотни человек. И социальную дистанцию соблюдали единицы. Юрий Морозов отметил, что ситуация еще будет развиваться и это «умножает печаль».

В Коврове 54 человека заболели коронавирусом.

На данный момент дополнительные карантинные меры введены в Петушках. Город — лидер по числу инфицированных в регионе. Уже зарегистрирован 71 случай COVID-19. 21 апреля областные власти отметили, что Ковров закроют, только если и там ситуация будет развиваться по негативному сценарию. — Мы понимаем, что введение карантина — это крайняя мера, которая останавливает всю производственную и социальную жизнь. Существенно ограничивает граждан в их правах. В Петушинском районе мы вынуждены были пойти на это, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Инициатором по закрытию районов должны выступать органы Роспотребнадзора. Если их руководитель признает, что ситуация вышла на неконтролируемую стадию, они ставят вопрос о закрытии региона, — пояснил директор департамента региональной политики Денис Лякишев в эфире «Владимирских ведомостей».- В Коврове складывалась достаточно непростая ситуация, но сейчас нам удалось установить все инфекционные связи. Они находятся на контроле. Пока необходимости вводить усиленный режим, закрывать район, вводить карантинные меры, такой необходимости нет. Если ситуация будет развиваться неблагоприятно и органы Роспотребнадзора поставят перед губернатором вопрос о введении дополнительных ограничительных мер, такое решение оперативным штабом будет принято. Но никто бы не хотел, чтобы такое решение принималось.

Пока не принято решение о введение комендантского часа, бороться с нарушителями самоизоляции в Коврове начали штрафами. Всего за неделю в суд поступило 17 материалов об административных правонарушениях. Одиннадцать из них еще предстоит рассмотреть, но четырем жителям города уже теперь придется заплатить. Две тысячи рублей — продавщице искусственных цветов, которая, несмотря на запреты, реализовывала товар на улице. Столько же мужчинам, которые искали металл для его последующей сдачи в пункт приема. Еще тысячу рублей заплатит житель города за прогулку на улице в условиях режима повышенной готовности.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки.

Полина Тарбеева

Фото: bezformata.com