Количество зараженных коронавирусом в регионе приближается к пятидесяти

Количество зараженных коронавирусом на территории Владимирской области стремительно приближается к пятидесяти. По данным регионального управления Роспотребнадзора за сутки COVID-19 лабораторно подтвердили у шестерых жителей. По два новых случая в Муроме и Юрьеве-Польском, по одному заболевшему в Судогде и Гусь-Хрустальном. Таким образом, опасная инфекция диагностирована у 48 человек. Сложная ситуация по числу заболевших в Муроме, Петушках и Коврове.

За сутки во Владимирской области диагностировали 6 новых случаев.

В городе на Оке коронавирус подтвержден у 13 жителей. Большинство — контактные. Анализы на COVID-19 были взяты у всех, кто общался с первым заразившимся. Все они были изолированы. У многих болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. По словам главы округа Муром, если бы не тестирование, больные могли бы и не знать о наличии вируса.

На втором месте по количеству заболевших — Ковров. На данный момент COVID-19 подтвержден у дести жителей города. Один человек скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. Многие из тех, кто заболел после, были с ним в контакте. Перед смертью мужчина лежал в пульмонологическом отделении ЦГБ в общей палате. В зоне риска оказались почти сто человек. Это медицинские работники и пациенты больницы.

Самый тяжелый случай сейчас в Петушках. За жизнь врача скорой помощи борются ее коллеги. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что ей 59 лет, она работает в Москве. Медучреждение закрыто на карантин. В городе сразу восемь случаев COVID-19.

Из столицы коронавирус добрался и до Юрьева-Польского. В городе опасная инфекция подтверждена у четверых человек. По нашей информации, как минимум, трое из них работают в Москве. Близость к столице — главная проблема для города в вопросе распространения коронавируса.

— Сейчас большинство случаев заражения внутренние. Уже не из-за рубежа привозят болезнь. У нас много человек работает в Москве. Поэтому нам надо уделить им особое внимание, — пояснила «Призыву» глава администрации Юрьев-Польского района Евгения Родионова.

Еще два медика госпитализированы в Александрове. Диагноз COVID-19 подтвердился у врача-терапевта и фельдшера. Три случая заражения в Кольчугино. По два в Гусь-Хрустальном и Судогде. По одному заболевшему в Собинке и Радужном. Что касается областного центра, то на данный момент во Владимире два случая коронавируса. По информации областного департамента здравоохранения, эти люди готовятся к выписке.

Ранее «Призыв» сообщал, что тест на антитела к коронавирусу можно будет купить в аптеке.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС