Количество зараженных коронавирусом в регионе приближается к двумстам

Владимирская область готовится разменять вторую сотню по количеству зараженных коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки COVID-19 диагностирован 15 раз. Общее число зараженных — 198 человек. И не надо быть большим провидцем, чтобы предположить, что уже завтра рубеж в двести заболевших будет преодолен. На этом фоне областные власти пока не видят причин вводить на территории региона режим ЧС.

— На сегодняшний день нет объективных обстоятельств для введения режима чрезвычайной ситуации на территории региона при условиях соблюдения гражданами режима самоизоляции. Во Владимирской области уже развёрнуто 508 койко-мест для пациентов с новым коронавирусом. Проводится аудит имеющейся дыхательной аппаратуры. Вся она сосредотачивается в 12 медицинских отделениях, перепрофилированных для оказания специализированной медпомощи больным с COVID-19, — приводит слова директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева пресс-служба «Белого дома».

За четыре дня количество выявленных больных удвоилось.

При этом сотый заболевший был выявлен в регионе всего четыре дня назад. За короткий промежуток времени количество инфицированных коронавирусом практически удвоилось. Самая сложная обстановка по-прежнему в Петушинском районе. Там официально подтверждено 45 случаев COVID-19. Троих новых выявили за последние сутки. Местные власти приступили к реализации карантинных мероприятий. Главная проблема в том, что распространение вируса приобретает неконтролируемый характер, когда сложно отследить контакты заболевших.

— Самая главная задача для меня — тестирование населения. Уже сделано где-то более 1100 тестов. Этим занимается институт вирусологии. Эта работа дает надежду, что мы будем выявлять носителей этого заболевания и изолировать, чтобы не создавались большие цепочки. Тогда меньше людей будет заражаться, — рассказал Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района.

Не отличается стабильностью еще один приграничный к Москве район. В Александрове — шесть заболевших за сутки. Общее число инфицированных — 17. Не радует и Юрьев-Польский. COVID-19 подтвердили еще у троих местных жителей. Всего 20 случаев коронавируса. Многие заболевшие работают в столице. Больше двух десятков инфицированных также в Коврове и Муроме.

Но есть и позитивная новость. За все время наблюдений от COVID-19 выздоровели одиннадцать жителей области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус рф. При этом в регионе катастрофически не хватает так нужных сейчас врачей, признался накануне Владимир Сипягин. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС