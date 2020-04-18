Количество зараженных коронавирусом в регионе приближается к двумстам

За сутки 15 новых случаев COVID-19

Владимирская область готовится разменять вторую сотню по количеству зараженных коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за сутки COVID-19 диагностирован 15 раз. Общее число зараженных — 198 человек. И не надо быть большим провидцем, чтобы предположить, что уже завтра рубеж в двести заболевших будет преодолен. На этом фоне областные власти пока не видят причин вводить на территории региона режим ЧС.

На сегодняшний день нет объективных обстоятельств для введения режима чрезвычайной ситуации на территории региона при условиях соблюдения гражданами режима самоизоляции. Во Владимирской области уже развёрнуто 508 койко-мест для пациентов с новым коронавирусом. Проводится аудит имеющейся дыхательной аппаратуры. Вся она сосредотачивается в 12 медицинских отделениях, перепрофилированных для оказания специализированной медпомощи больным с COVID-19, — приводит слова директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева пресс-служба «Белого дома».

За четыре дня количество выявленных больных удвоилось.

При этом сотый заболевший был выявлен в регионе всего четыре дня назад. За короткий промежуток времени количество инфицированных коронавирусом практически удвоилось. Самая сложная обстановка по-прежнему в Петушинском районе. Там официально подтверждено 45 случаев COVID-19. Троих новых выявили за последние сутки. Местные власти приступили к реализации карантинных мероприятий. Главная проблема в том, что распространение вируса приобретает неконтролируемый характер, когда сложно отследить контакты заболевших.

В Петушках обрабатывают места общего пользования. Фото: 33.mchs.gov.ru

Самая главная задача для меня — тестирование населения. Уже сделано где-то более 1100 тестов. Этим занимается институт вирусологии. Эта работа дает надежду, что мы будем выявлять носителей этого заболевания и изолировать, чтобы не создавались большие цепочки. Тогда меньше людей будет заражаться, — рассказал Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района.

Не отличается стабильностью еще один приграничный к Москве район. В Александрове — шесть заболевших за сутки. Общее число инфицированных — 17. Не радует и Юрьев-Польский. COVID-19 подтвердили еще у троих местных жителей. Всего 20 случаев коронавируса. Многие заболевшие работают в столице. Больше двух десятков инфицированных также в Коврове и Муроме.

Но есть и позитивная новость. За все время наблюдений от COVID-19 выздоровели одиннадцать жителей области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус рф. При этом в регионе катастрофически не хватает так нужных сейчас врачей, признался накануне Владимир Сипягин. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС

 

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