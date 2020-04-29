Количество инфицированных коронавирусом в области превысило 600

Владимирская область разменяла шестую сотню по числу заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе уже 634 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, всего неделю назад это цифра была в два раза меньше. В прошлую среду положительный анализ на COVID-19 получили 293 человека. Так что динамика распространения инфекции явно не радует.

Суточный прирост заразившихся во Владимирской области — 37 человек.

По-прежнему большего всего носителей опасного вируса в Петушках. Только за 24 часа коронавирус диагностировали еще у 15 местных жителей. Общее число заболевших на территории района — 146 человек. На втором месте по числу больных COVID-19 — Владимир. За день 11 новых случаев. Всего болезнь обнаружили у 97 жителей областного центра. Неделю назад инфицированных в городе было в три раза меньше.

Три новых заболевших в Судогодском районе, по два в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах. По одному случаю коронавируса диагностировали в Александрове, Гороховце, Кольчугино и Радужном. До сих пор COVID-19 не обнаружен среди жителей Селивановского района.

Владимирская область замыкает вторую двадцатку по числу зараженных коронавирусом в стране. Вспышки заболевания уже были зафиксированы в нескольких больничных учреждениях. По пессимистичным прогнозам властей, переболеть опасной инфекцией могут до десяти тысяч жителей региона. Поэтому лучше оставаться дома. А тем, кто решит выйти из дома, стоит позаботиться о цифровых пропусках. Уже сегодня их начнут проверять сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: 1.wi-fi.ru