Количество больных коронавирусом за неделю выросло в три раза

Владимирская область показывает стремительный рост по количеству больных корнавирусом. Всего за одну неделю число инфицированных COVID-19 увеличилось в три раза. Если в прошлое воскресенье болезнь диагностировали 71 раз, то уже сегодня в регионе 225 заразившихся. За минувшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это почти в два раза больше, чем в пятницу, когда COVID-19 диагностировали у 15 человек.

Лидером по числу инфицированных остаётся Петушинский район. Там распространение инфекции перешло в четвертую фазу, когда невозможно отследить цепочку контактов. В городе положительные тесты на COVID-19 получили 45 жителей. Но есть и хорошая новость: сегодня новых случаев инфицирования в закрытом на карантин муниципалитете нет. Зато Ковров за сутки прибавил сразу 10 заболевших коронавирусом. И уже готов потеснить Петушки с первого места в антирейтинге. В городе оружейников 44 заболевших COVID-19. Три человека скончались. Им не было и 55 лет.

После небольшого затишья в Муроме сразу плюс пять заболевших.

В городе на Оке в целом 34 случая инфицирования в сумме. Он на третьем месте по количеству заболевших. Наибольший прирост за все время наблюдения дал и Владимир: в областном центре сразу 6 заболевших за сутки. В общей сложности диагноз COVID-19 здесь поставлен 18 жителям.

Больше десяти заболевших уже в Юрьеве-Польском, Александрове, Гусь-Хрустальном и Кольчугино. Зато ни одного случая коронавируса до сих пор не диагностировали в Суздальском и Селивановском районах.

На данный момент в регионе ежедневно проводится около 1300 тестов. В общей сложности анализ на коронавирус сдали уже больше 35 тысяч жителей Владимирской области. И если раньше для подтверждения диагноза тесты отправляли в Москву или Новосибирск, то теперь этого не требуется.

Специалисты напоминают, что главный способ не заразиться — не выходить из дома. Остаться в семейном кругу стоит и на главный православный праздник. Как отметить Пасху в условиях угрозы коронавируса, «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: mosgorzdrav.ru