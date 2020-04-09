Кофе спасает. Дмитрий Баринов о самоизоляции

Больше недели прошло с того момента, как двери кофейни «План Б» закрылись для посетителей. Новость о нерабочей неделе в одно мгновение оставила без работы десяток людей. Сегодня здесь совсем тихо. Лишь легкий аромат кофе напоминает о шумных вечеринках интеллектуального клуба «Тимметрия», сенсорных сессиях, приятных вечерах за чашечкой капучино и беседах с одним из лучших бариста Владимира у барной стойки. Сейчас герой нашего проекта «Кофе ТВ» Дмитрий Баринов свои дни проводит дома. О том, изменила ли самоизоляция его привычную жизнь, и о спасительной роли кофе он рассказал «Призыву».

— Как теперь начинается твое утро, что изменилось?

— Ничего особо не изменилось… Встаю по-прежнему рано. Хотя, нет, раз в неделю позволяю себе поспать до десяти (смеется). Делаю кофе, завтракаю с дочкой. Вообще, большой плюс во всей этой ситуации: теперь я много времени провожу дома с ребенком. Раньше из-за работы такой возможности просто не было. Теперь мы целый день вместе, играем, смотрим мультики. Начали учить алфавит! И учим кота (смеется). Кот, кстати, порой подозрительно смотрит — слишком долго я дома.

— Чем-то новым для себя занялся пока дома?

— Физической формой занялся. Решил восстановить. Хоть мне лишний вес и не грозит в силу конституции, но тем не менее. Я привык постоянно на ногах быть, двигаться, а здесь целый день сидишь или лежишь. Наконец-то к музыке вернулся. Взял в руки гитару! Я играю, дочка подпевает. Очень любит Высоцкого…

— Высоцкого?!

— Да, ей нравится, когда я хрипеть начинаю (смеется). Любит хриплый вокал, у нее это с рождения. Когда была совсем маленькая, частенько на гитаре играл, начинаешь хрипеть — сразу восторг! Такое своеобразное восприятие музыки.

— Многие говорят, что в самоизоляции, оставаясь наедине с собой, решают какие-то внутренние проблемы…

— У меня таких проблем не возникает, я ощущаю себя гармонично и без самоизоляции. Прекрасно с собой уживаюсь. Зато очень много думаю о том, что будет, когда это закончится. Я прорабатываю всякие варианты. Понимаешь, сейчас появилось время думать! Делать мы ничего не можем, надо думать.

— А продолжаешь работать?

— Конечно! Пару раз в неделю выбираюсь в кафе. Пью кофе! Продаю дистанционно кофейные зерна, потому что люди обращаются. Народ просто мучается, постоянные гости звонят: «Как бы кофейку раздобыть». Жалуются, что пришлось купить в магазине, но это совсем не тот кофе, к которому они привыкли у нас. Я, конечно, не врач и не пожарный, но оказалось, что нужен людям. Кому-то без нас тяжело…

Общаемся с гостями в соцсетях, там же делимся своими знаниями о кофе. Появилось время на это. Теперь занимаемся теоретическим образованием своих гостей (улыбается). В кофейне все равно много не расскажешь, что-то всегда отвлекает. А теперь есть возможность много об этом писать.

— Давай вернемся к дню, когда вышел указ о нерабочей неделе. Как ты отреагировал? Что ощутил?

— «Приплыли» — такая мысль была. Стало сразу понятно, что это затянется и неизвестно, сколько продлится. Но бояться и паниковать у меня не было права. Если бы я начал паниковать, запаниковали бы ребята (сотрудники кофейни). Этого нельзя было допустить. Я ходил и всем рассказывал, что все будет хорошо, потому что надо было как-то боевой дух поддерживать. Говорил, что такие ситуации тяжелые в моей жизни происходили и не раз, всякое в жизни бывает, будем держаться вместе и все преодолеем. Но в глазах у ребят был страх: «А что дальше?» А что нам остается? Только ждать…

— А с партнером вы обсуждали, что дальше? Что с арендой и т.д.?

— Конечно, обсуждали, выработали какой-то план действий для себя. Но вариантов развития событий много. Остается только ждать, да.

— Помогает ли тебе кофе пережить это время?

— Кофе — да! Когда мы закрылись, я какое-то время в кофейне не появлялся. Созванивались с Димой (Дмитрий Емшанов, партнер Дмитрия Баринова. — Прим.ред.), я ему говорю: «Кофе хочу! Не поверишь, у меня дома нет ни одного зернышка». Я, конечно, выслушал лекцию в свой адрес, как это у меня и ни единого зернышка! Когда доехал до кофейни, я, наверное, чашек шесть эспрессо выпил сначала. Просто одну за одной. Варил — пил, варил — пил. Потом набрал зерна домой, намолол себе.

Дома я завариваю кофе во френч-прессе. На мой взгляд, для дома ничего лучше не придумали. Если нет френч-пресса, можно в чашку. Кофе насыпал, кипяточку залил, перемешал, четыре минутки подождал, через ситечко пропустил и пьешь, радуешься жизни. На 350 мл 20 граммов зерна крупного помола, это где-то четыре чайные ложки.

— О духовном. Что может спасти от внутреннего выгорания в этой ситуации?

— Каждый ищет сам свое спасение, каждый живет в своей системе координат. Для меня это семья. В ней наше спасение. А если в общем… Если бы в мире исчезла жадность, то все было бы замечательно. Все наши проблемы от нее, от человеческой жадности…

Беседовала Елена Пляскина

Фото группы «Кофейный бар «План Б» в «ВКонтакте»