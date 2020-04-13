Клещи активизировались в трех районах Владимирской области

Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы во Владимирской области. В этом году они проснулись на несколько дней раньше. К примеру, в 2018-м первый случай укуса был зарегистрирован 12 апреля, в этом — 8 апреля. Пострадали жители Вязниковского, Судогодского и Собинского районов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Четыре человека обратились в лечебно-профилактические учреждения за помощью, из них 3 ребенка. Клещей исследовали в лаборатории на клещевой энцефалит. Антиген вируса не обнаружен.

Четыре человека обратились за помощью.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». Лаборатория располагается по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, 20. Исследование платное.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при укусе клеща необходимо обратиться в медицинские организации. Пострадавший должен наблюдать за своим состоянием в течение трех недель. В случае отклонений нужно обратиться за медицинской помощью, предварительно сообщив врачу об укусе клеща.

Ранее «Призыв» рассказывал, как обезопасить себя во время прогулки. В последние годы подцепить клеща можно и в городе.

Елена Пляскина

Фото: reutovmedia.ru