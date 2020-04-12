Календарь Страстной недели по дням

Последняя неделя перед Пасхой завершает пост и посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Называется она Страстной из-за страданий (страстей) Сына Божьего перед своей гибелью. Каждый ее день считается святым днем. Чтобы подчеркнуть особенность и важность каждого дня Страстной недели, к его названию добавляют слова «великий» или «страстной».

Обычно на Страстной неделе рекомендуется наиболее усердное посещение служб в церкви. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса верующих просят молиться дома. На сайте Московского патриархата выкладываются рекомендации, как это правильно делать.

Страстная неделя — это дни самого строгого поста. Разрешены только хлеб, зелень, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. Из напитков предпочтительны вода, настои или отвары трав, ягод, фруктов с медом.

В народе эту неделю еще называют Чистой седмицей. Ее ритуалы больше всего направлены на духовное и телесное очищение. В этот период начинаются все приготовления к Пасхе.