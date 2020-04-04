Какие законы приняты для противодействия эпидемии коронавируса

Госдума приняла поправки в КоАП и УК РФ, которые помогут противостоять коронавирусу. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от одного до двух млн рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

В КоАП появится новая статья – ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Для граждан такое нарушение обернется предупреждением или штрафом в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение и в том случае, если причинен вред здоровью или имуществу, штрафы вырастут многократно.