Какие законы приняты для противодействия эпидемии коронавируса

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Что россиян ждет в апреле
Всеобщая ситуация с распространением коронавирусной инфекции сказалась и на государственных делах. В правительстве Российской Федерации в экстренном порядке вводят множество мер, которые должны противодействовать эпидемии. На уходящей неделе поправки в законы, направленные на защиту граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, были оперативно рассмотрены и приняты Государственной Думой. Кредитные каникулы, продажа лекарств через Интернет и, конечно, ужесточение ответственности за нарушение карантинных требований – все это вызвано угрозой распространения коронавируса. При этом плановой законодательной работы тоже никто не отменял. Повышение размера оплаты больничного и пособия по безработице, индексация пенсий, СМС от налоговой, автоматический расчет маткапитала и другие нововведения также войдут в жизнь россиян в апреле.
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Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Госдума приняла поправки в КоАП и УК РФ, которые помогут противостоять коронавирусу. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.
Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от одного до двух млн рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
В КоАП появится новая статья – ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Для граждан такое нарушение обернется предупреждением или штрафом в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение и в том случае, если причинен вред здоровью или имуществу, штрафы вырастут многократно.
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Штрафы за распространение фейков о коронавирусе
За распространение в СМИ и Интернете ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предусматривается наложение штрафа на юридических лиц от 1,5 млн до 3 млн рублей. Если распространение фейков привело к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу, или массовое нарушение общественного порядка штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей. За повторное нарушение штрафы могут достигать 10 млн рублей.
Также за фейки предусмотрена уголовная ответственность для граждан. Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК. За такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.
Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.
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Кредитные каникулы гражданам и ИП
Новый закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.
Достаточно будет просто позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. Однако заемщик сможет предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения.
Закон предусматривает также кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей. Перечень таких отраслей определит Правительство.
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Продажа лекарств через Интернет
У россиян появляется возможность купить лекарства через Интернет, заказав их доставку на дом. До этого получать заказанные в сети медикаменты все равно приходилось в аптеке. Аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через Интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, возможна продажа и рецептурных препаратов. Давать такое разрешение и прописывать порядок продажи рецептурных средств будет правительство.
Через Интернет нельзя будет купить безрецептурные наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%. Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата будет возложена на аптеки.
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Доступность ипотеки
Центробанк снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут выдаваться гражданам с 1 апреля 2020 года. Это сделано для того, чтобы сохранить доступность ипотеки на фоне, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля. Но доступнее она будет не в плане снижения ставки, а именно в плане получения займа.
Надбавки заставляют банки внимательнее оценивать кредитную историю, доходы и уровень долговой нагрузки потенциального заемщика. То есть если до апреля клиенту с одним-двумя кредитами и сравнительно небольшим доходом могли отказать в ипотеке или предложить ее с более высокой ставкой, то теперь вероятность положительного ответа должна стать несколько выше.
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Индексация социальных пенсий
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. При этом по старости соцпенсии назначают тем гражданам, кто не заработал необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.
Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан.
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Повышение размера оплаты больничного
С апреля заработает новый порядок оплаты больничного. Его размер не должен быть меньше одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в месяц. В 2020 году он равен 12 130 рублей. Но продлится действие этого нововведения только до конца года, а после власти будут принимать решение с учетом ситуации.
Сейчас размер оплаты больничного зависит от среднего заработка и страхового стажа. Так, если стаж менее пяти лет, то заплатят 60% от среднего заработка; если от пяти до восьми лет — 80%; если больше восьми лет — 100%. В результате специалисты с небольшими зарплатами и стажем могут получать маленькие выплаты. По подсчетам Минтруда, таких работников в России около 2,3 млн человек — их и коснется это нововведение.
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Рост пособия по безработице
С 1 апреля максимальный размер пособия по безработице на 2020 год приравняли к МРОТ, то есть он тоже составит 12 130 рублей. При этом минимальная величина этой выплаты устанавливается на уровне 1,5 тыс. рублей. Ранее максимальный размер пособия по безработице достигал 8 тыс. рублей.
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Автоматическое оформление выплат на детей
С 15 апреля оформление сертификата на материнский капитал будет происходить автоматически — большинству семей даже не потребуется подавать заявление на его получение. Всю необходимую информацию о ребенке и его родителях Пенсионный фонд России (ПФР) получит из Единого реестра записей актов гражданского состояния. ПФР проверит, нет ли каких-то ограничений для выдачи маткапитала. И если все в порядке, то оформит сертификат и направит информацию о нем владельцу. Если мама зарегистрирована на портале госуслуг, то она получит соответствующее уведомление в личном кабинете и на указанный там контактный номер телефона.
А вот если родитель не зарегистрирован на портале госуслуг или в Едином реестре нет информации о ребенке, то остается возможность подать заявление лично в отделениях ПФР или МФЦ. При этом сроки оформления сертификата сокращаются — с 15 до 5 дней. Для усыновителей порядок остается прежним.
Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать региональные органы соцзащиты о смене места жительства и т. д. Выплаты будут производиться автоматически.
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Отмена комиссий для банков в Системе быстрых платежей
С 1 апреля банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) не будут платить Центробанку за переводы между физлицами. Регулятор обнулил для них комиссии минимум до 1 июля 2022 года. Он рассчитывает, что это позволит банкам предоставлять клиентам услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам. Сейчас узнать их точный размер можно непосредственно в своей кредитной организации.
Кроме того, регулятор ограничил максимальный размер банковской комиссии в СБП и для физических лиц: до 100 тыс. рублей переводы будут бесплатными, если они больше, то плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей. Впрочем, это нововведение заработает только с 1 мая 2020 года.
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Электронное напоминание от налоговиков о долге
С 1 апреля налоговые органы смогут сообщать гражданам о имеющихся у них долгах по СМС, электронной почте или другими разрешенными законом способами. Причем делать это они имеют право не чаще одного раза в квартал и только если налогоплательщик в письменном виде согласился на такую форму информирования. Формат получения такого согласия еще прорабатывается.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: duma.gov.ru
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