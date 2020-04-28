Какие выплаты от государства можно получить в пандемию COVID-19

Пандемия COVID-19 оказала влияние на все сферы жизни. И многие уже сильно пострадали финансово и испытывают существенные трудности с работой. Только за последний месяц число людей, подавших заявления о признании их безработными, измеряется десятками тысяч. И это только те, кто был трудоустроен официально и имел «белые» источники дохода.

Большая часть этих людей потеряла работу именно из-за сложившейся ситуации. И сейчас гражданам важно найти новые источники дохода, чтобы содержать детей, гасить кредиты, платить за услуги ЖКХ, покупать продукты и самое необходимое.

Мы сделали подборку выплат и пособий, актуальных именно сейчас. Среди них есть и те, что существуют уже давно, но есть и новые, которые появились в связи с пандемией. Эта финансовая помощь от государства может поддержать семью до момента, когда ситуация изменится к лучшему. Подчеркнём, что раньше у вас могло не быть права на эти выплаты, так как доходы семьи были выше. Сейчас же все может измениться. Поддержка действует на федеральном уровне и не зависит от региона проживания.