Какие требования нужно соблюдать вышедшим на работу

Многим организациям области разрешили работать. Перечень секторов экономики, где можно трудиться, приведён в губернаторском указе № 77 от 5 апреля сего года. Днём позже, правда, из него исключили организации и ИП, оказывающие бытовые услуги. Но и тем, кому дали «добро» на полезную деятельность, нужно учесть, что выход на работу обусловлен необходимостью соблюсти ещё ряд условий. Они касаются санитарной безопасности. Сейчас «Призыв» напомнит эти требования.

Кому разрешили работать

Итак, список организаций и ИП, которых допустили к работе, можно найти в указе губернатора № 77 от 05.04.2020 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом президента РФ от 02.04.2020 № 239». Текст губернаторского указа размещён на сайте администрации Владимирской области.

В перечне разрешённых к работе организаций и ИП – 41 категория.

Этот документ вносит изменения в предыдущий указ, где содержалась очень важная строчка для всех, кто, пользуясь разрешением, откроет трудовые будни в период всеобщей самоизоляции. Вот эта строчка: «Руководителям организаций и ИП обеспечить исполнение требований главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 05.04.2020 № 1955 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 по Владимирской области».

Какие условия должны соблюсти работодатели в отношении работников

Постановление «главного по санитарии» в регионе, содержащее требование к работодателям, размещено на сайте Роспотребнадзора. Там, в частности, фигурируют такие условия:

Число работников должно быть сокращено до минимума.

Между работниками необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

Нужно исключить пересечение работников разных смен.

Перед началом работы у тружеников надо мерить температуру и вообще следить за их самочувствием.

На работу сотрудники должны добираться на личном транспорте, либо организация обеспечивает их подвоз служебным (откровенно говоря, для многих это требование невыполнимо. — Прим. ред .).

.). Администрация должна следить, чтобы сотрудники не находились там, где им не положено находиться без служебной надобности.

Все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в частности маской. На смену положено 2 маски.

Самые трудновыполнимые требования

На предприятии должны находиться медработники или специально проинструктированные ими лица. Их задача – выявление, учёт и временная изоляция работников с признаками заболевания.

Для временной изоляции занемогших сотрудников необходимо выделить отдельное помещение.

Чем и сколько раз нужно мыть полы и руки

Полы надо обрабатывать раз в два часа моющими средствами с применением хлоросодержащих дезинфекционных средств (гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средства на основе дихлорантина – 0,05% по активному хлору). Для дезинфекции поверхностей небольшой площади допустим этиловый спирт 70% концентрации.

В ограниченных по объему помещениях со значительным количеством работников (точных характеристик не приводится. – Прим. ред.) должен быть прибор по обеззараживанию воздуха («Дезар» или аналоги) или использоваться спреи и аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием.

Руки сотрудники могут обрабатывать кожными антисептиками на основе этилового спирта (70% по массе), спирта изопропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметической продукцией с заявленным дезинфицирующим эффектом.

Если ваши работники организованно питаются, то…

…это полный геморрой. Почему, вы поймёте из этой вырезки постановления главного государственного санитарного врача нашей богоспасаемой области.

Впрочем, как вариант, можно готовить пищу для работников на вынос в индивидуальных одноразовых боксах. Ещё более лёгкий шаг – выдача сухпайков. Это дешевле и сердитее. И меньше вероятность нарваться на штраф.

И напоследок. На всякий случай. К санитарным требованиям это не относится, но как раз данное условие нужно выполнить прежде всего. Позаботьтесь о том, чтобы ваши сотрудники имели справки о том, что они трудятся в организациях, которым разрешили работать. Образцы справки и порядок их оформления прописаны в губернаторском распоряжении № 241-р от 1 апреля нынешнего года. А то, не дай бог, остановят работника служивые люди да начнут расспрашивать, как да чего, что это он, мол, не самоизолируется. Дело может и до разбирательства дойти. О том, чем это чревато, «Призыв» писал здесь.

Василий Судомойский

Фото: sun9-45.userapi.com