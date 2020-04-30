Какие киношедевры снимали во Владимире?

Узнайте фильм по его описанию

Город Владимир по праву может гордиться тем, что широко востребован российскими кинематографистами. Года не проходит, чтобы наш город не выбрал в качестве натуры тот или иной режиссер. Чем же вызван их интерес? Во-первых, во Владимире отлично сохранилась архитектура XII-XIX веков, подходящая для съемок исторических драм и экранизаций классических литературных произведений. Во-вторых, имеется типовая провинциальная застройка советского времени. Ну и, конечно, близость к Москве тоже является немаловажным фактором для выбора нашего города в качестве съемочной площадки. Давайте же в этом тесте вспомним самые яркие и интересные киноработы, сделанные во Владимире. Попробуйте узнать фильм по его его описанию.

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