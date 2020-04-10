Какие кары грозят нарушителям режима самоизоляции

Режим самоизоляции сам собой, а обычная жизнь сама собой — на такую мысль наталкивает бдительных граждан вид владимирцев, прогуливающихся по улицам города явно не с целью попасть на работу или с неё домой. Мамы с колясками, праздная молодёжь, группы брутальных мужчин недалеко от торговых точек — всё это наблюдается сейчас в областном центре, особенно при хорошей погоде. В этих условиях Роспотребнадзор ещё раз напомнил жителям региона о карах, грозящих пасть на головы нарушителей режима самоизоляции. Как сообщал ранее «Призыв», пока во Владимире контролирующие товарищи в отношении гуляющих без уважительной причины выносят предупреждения. Но кто его знает, может, и у нас «закрутят гайки», как в Москве. Так что ознакомьтесь, граждане, с санкциями и постарайтесь их не претерпеть.

Для тех, кто шатается здоровым

Праздношатающиеся, знайте! Ваши действия подпадают под статью 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ. Называется она: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». И хотя в заголовке фигурирует ЧС, диспозиция статьи указывает на такое обстоятельство, как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории». А во Владимирской области такой режим введён указом губернатора № 38 от 17 марта 2020 года и продлён до конца нынешнего месяца другим указом — № 72 от 2 апреля 2020-го. Таким образом, на любого высунувшего нос из дома без уважительной причины, в принципе, могут составить протокол и выписать штраф.

на граждан — в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

О том, какие санкции грозят тем, кто нарушил закон повторно или причинил своими действиями вред здоровью других лиц, вы узнаете из содержания прилагаемой копии (это медиафайл, его можно при желании увеличить, наведя курсор в компьютере или нажав пальчиком на смартфоне). Сами перечислять столь суровые кары не будем, чтобы уж совсем не запугать земляков. Но, как говорится, что есть, то есть.

Для тех, кто шатается больным и «подозрительным»

Но есть и другие категории наших земляков, потенциально способных попасть в число преступивших закон. Вспомним о них. Роспотребнадзор, обращая внимание на строгие санкции, ссылается на постановление главного государственного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19». Там идёт речь о гражданах, прибывших из-за границы, а также заболевших или имеющих подозрение на болезнь. Действия нарушителей из их числа будут оценивать уже по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Это — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Штрафы по ч. 2 ст. 6.3 для физических лиц составляют от 15 до 40 тысяч рублей.

Любители юридической казуистики могут заявить, что речь там идёт о карантине или ЧС, но не тут-то было. Фигурирует в документе и строчка «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». А коронавирус представляет, чего уж там говорить. Посмотрим, что грозит нарушителям этой статьи.

на физических лиц — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Для тех, кто спровоцирует массовое заболевание

Кровь стынет в жилах при прочтении последней части пресс-релиза регионального Роспотребнадзора. Тот сообщает об ужесточении с 1 апреля 2020 года уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ. Она карает за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Теперь под неё подпадает и случай, когда действиями виновного лица, нарушившего эти правила, создана угроза наступления таких последствий. Вот что за это будет:

штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев (ранее штраф составлял до 80 тысяч рублей или в виде зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев);

лишение права занимать определённые должности или заниматься определёнными видами деятельности на срок от 1 года до 3 лет (ранее нижний предел такого срока не устанавливался);

принудительные работы сроком до 2 лет;

ограничение свободы до 2 лет;

лишение свободы сроком до 2 лет.

Пока ещё не наступили совсем жёсткие времена, прочтите, пожалуйста, материал «Призыва» о том, как полиция сейчас работает с нарушителями. Там всё более или менее мирно, и заботливые блюстители порядка ограничивают методы принуждения исключительно толковой беседой и настоятельным внушением.

Василий Судомойский

Фото: dialog1918.ru