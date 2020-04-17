Как стать безработным и подать в суд на своего начальника?

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Апрельские жалобы
За последние три недели в аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области поступило более 300 обращений по вопросам, связанным с особенностями жизни и работы людей в период режима повышенной готовности. Несколько человек пожаловались, что остались без средств к существованию.
«Призыв» получил подробный ответ от омбудсмена Людмилы Романовой, которая пояснила, какими правами и мерами поддержки обладают сейчас жители региона. И легко ли сейчас получить статус безработного?
Напоминаем телефон горячей линии аппарата: 8 (4922) 53-11-31 (Электронный адрес — ombudsman33@mail.ru) Время работы, по будням, ежедневно с 9:00 до 17:00
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Почему так сложно встать на учет в Центре занятости
В режиме самоизоляции людям, оставшимся без работы, предложили дистанционно вставать на учет. Но, попытавшись это сделать, они столкнулись с рядом проблем:
— при постановке на учет через портал департамента занятости администрации области отсутствует возможность приложить документы;
— нет возможности отследить осуществление постановки на учет;
— отсутствует информация о начислении, сроках и сумме выплат;
— консультационные телефоны центров занятости не отвечают (постоянно занято);
— нет возможности получить консультацию специалистов;
— граждане, не состоявшие в трудовых отношениях, недовольны размером пособия 1500 руб.;
— отсутствует информация о руководителях и специалистах департамента на официальном сайте.
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Как же зарегистрироваться
Присвоение статуса безработного, назначение пособия и регистрация в поисковике вакансий происходит только на основании заявления. Его направляют через личный кабинет общероссийской базы «Работа в России». Для этого в личном кабинете нужно заполнить форму заявления, прикрепить к нему резюме, выбрать удобный Центр занятости населения и нажать кнопку «Отправить».
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Можно ли подать в суд на своего работодателя
Да, такое право есть. Человек может миновать проверку надзорных органов и напрямую обратиться с жалобой в суд.
— Работник может обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
— По спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
— За разрешением спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других сумм, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм.
Важно, что при подаче иска работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.
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Какие споры рассматриваются в судах чаще всего
Многие люди пытаются восстановить своё доброе имя и вернуться на работу независимо от оснований прекращения трудового договора. Другие хотят изменить дату и формулировку причины увольнения. Также добиваются перевода на другую работу, оплаты вынужденного прогула либо выплаты разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Сейчас, как никогда, актуальны жалобы по отказу в приеме на работу. Нередки заявления граждан, считающих, что они подверглись дискриминации.
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Как подать заявление в суд
Для обращения в суд необходимо подготовить исковое заявление и приложить к нему все документы, подтверждающие факт нарушения трудового законодательства.
Но! Из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения COVID-19, режим работы судов изменился.
С 13 по 30 апреля 2020 года (включительно) приостановлен личный прием граждан. Заявления принимаются либо по электронной почте, либо через почтовое отправление. Через Интернет, конечно, проще и быстрее. Для этого надо зайти на сайт своего районного суда по месту жительства. Вся инструкция и образцы заявлений здесь имеются.
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Придется подождать
Но сейчас, в апреле, в судах будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера, например, о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность. Поэтому тем, кто хочет судиться со своим работодателем, придется, скорее всего, подождать. О дате и времени судебных заседаний лица, участвующие в деле, будут извещены.
При посещении суда в строго назначенную дату и время необходимо прийти с индивидуальными средствами защиты (в одноразовой медицинской маске/респираторе). При невыполнении данного требования допуск в здание суда будет запрещен.
Ранее «Призыв» сообщал, что с владимирской обувной фабрики на два месяца без сохранения зарплаты были уволены сотни человек.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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