Как стать безработным и подать в суд на своего начальника?

За последние три недели в аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области поступило более 300 обращений по вопросам, связанным с особенностями жизни и работы людей в период режима повышенной готовности. Несколько человек пожаловались, что остались без средств к существованию.

«Призыв» получил подробный ответ от омбудсмена Людмилы Романовой, которая пояснила, какими правами и мерами поддержки обладают сейчас жители региона. И легко ли сейчас получить статус безработного?

Напоминаем телефон горячей линии аппарата: 8 (4922) 53-11-31 (Электронный адрес — ombudsman33@mail.ru) Время работы, по будням, ежедневно с 9:00 до 17:00