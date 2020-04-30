Как поддержать свой бизнес: сервисы Сбербанка для предпринимателей

В Сбербанке появилось много онлайн-сервисов для предпринимателей, о которых еще не все знают. Рассказываем о полезных функциях, приложениях и банковских продуктах, которые сделают вашу работу ещё быстрее и эффективнее:
Лучшее время для новых знаний
Сбербанк реализует серию онлайн-конференций «Трансформируйся сейчас» для представителей крупного бизнеса. Тематические вебинары помогут предпринимателям обучаться в краткие сроки и перестраивать свой бизнес, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам.
В ходе онлайн-конференций будут рассмотрены актуальные и востребованные темы для крупного бизнеса. Спикеры расскажут о том, как противостоять кризисным явлениям, опираясь на возможности экосистемы Сбербанка, как применять стресс-тесты и сценарный подход для оценки возможного влияния кризиса на компанию, как приоритезировать антикризисные меры и как подготовиться к получению государственной поддержки предприятия.
Все вебинары будут размещены на площадке sber.pro – новом информационном сайте Сбербанка для клиентов крупного и среднего бизнеса.
Юридическая поддержка
В бизнесе часто бывают ситуации, когда без помощи грамотного юриста не обойтись. Отстаивайте интересы бизнеса и свои личные. Советуйтесь с профессионалами. Вам помогут опытные специалисты по правовым вопросам. Ваш личный внештатный помощник по юридическим вопросам от 2 250 рублей в год — сервис «Юрист для бизнеса» https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/urist24_s_m_business
предлагает:
· Квалифицированных специалистов в разных областях права.
· Круглосуточное сопровождение по личным и деловым вопросам.
· Доступные цены и удобную систему оплаты один раз в год.
Сервис будет полезен индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и тем, кто только планирует начать свой бизнес.
Помощь в ведении отчетности
Вы предприниматель? Можно не решать все вопросы в одиночку, а обратиться к профессионалам. СБЕР Решения займутся отчетностью, а вы сможете направить все силы на развитие бизнеса https://sber-solutions.ru/business/small.
СБЕР Решения (ранее – Интеркомп) – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов в России и СНГ. Компания 25 лет на рынке и успела накопить уникальный опыт работы с частными и государственными организациями.
· Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности (подготовка документов, экспресс-аудит, консультирование об изменениях в законодательстве).
· Расчет заработной платы.
· HR-сервисы (кадровая отчетность, прием и увольнение персонала, график отпусков и т.д.).
И все это с обеспечением высочайшего уровня безопасности при передаче, обработке и хранении персональных данных. СБЕР Решения используют международные стандарты безопасности ISO 27001 и SSAE18.
Кроме этого сервис организовал бесплатную горячую линию по вопросам организации удаленной работы для организаций. По телефону 8 800 700-94-82 вы можете получить консультацию по технологическим, кадровым, юридическим и организационным вопросам. Горячая линия работает круглосуточно с понедельника по пятницу.
Счет для бизнеса с обслуживанием за 1 рубль
Вы можете открыть расчетный счет в рублях совершенно бесплатно, https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/open-accounts, получить обслуживание на привлекательных условиях и все это без посещения банка.
Обслуживание обойдется бизнесу в 0 рублей, если по счету не будет проводиться входящих и исходящих операций.
При совершении операций первые два месяца пакетом услуг можно пользоваться за 1 рубль в месяц. Для активации нужно будет внести аванс, но, если операций по счету не будет, услуга автоматически продлится еще на месяц без взимания платы.
Цифровая бизнес-карта на особых условиях
Сбербанк предлагает воспользоваться современными возможностями и выпустить цифровую бизнес-карту Visa без пластикового носителя https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/digital.
Удаленное управление всеми счетами компании, оплата командировочных и представительских расходов без комиссий и обслуживание 100 рублей в месяц.
Кроме этого с бизнес — картой Visa доступны дополнительные скидки и предложения:
· скидка 20% на услуги в Gett Taxi при выборе поездки класса Эконом+ Visa или Комфорт Visa (скидка включена в стоимость);
· выгодные предложения от партнеров на грузоперевозки, подбор персонала, медицинское обслуживание и другие услуги;
· кэшбэк до 5% на все покупки по карте (акционный период с 6 апреля по 8 мая).
Выпустите цифровую бизнес-карту Visa и получайте кешбэк до 5%
С 6 апреля по 8 мая подключайтесь к программе «Бизнес-кешбэк» и возвращайте до 5% с каждой покупки по бизнес-картам Visa. К программе можно подключить бизнес-карту Сбербанка, оформленную на вас или на сотрудника.
Акционный период до 8 мая. Кешбэк составляет 5%.
Баллы за любую покупку
Бонусные баллы начисляются за все категории покупок: 0,5% по дебетовым картам, 1% — за покупки по кредитной бизнес-карте
1 балл = 1 рубль. Накопите 3 000 бонусных баллов и обменяйте их на рубли.
Как работает «Бизнес-кешбэк» https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/business-cashback
Регистрируйтесь и зарабатывайте бонусные баллы
Подключите бизнес-карту к программе «Бизнес-кешбэк» в Сбербанк Бизнес Онлайн и получайте бонусные баллы за покупки.
Следите за начислением бонусных баллов онлайн
В Сбербанк Бизнес Онлайн легко узнать, сколько баллов вы набрали. Они отображаются в личном кабинете в течение 3 дней после покупки.
Конвертируйте баллы в рубли
1 балл = 1 рубль.
Как только на счёте будет 3 000 баллов, вы можете конвертировать их в рубли. За каждый месяц вы можете накопить до 5 000 бонусных баллов.
Отмена сервисного обслуживания по эквайрингу
С 1 марта до 31 мая Сбербанк не будет взимать плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Если ситуация не улучшится, «каникулы» могут продлиться дольше в зависимости от экономической ситуации.
Снижается плата за интернет-эквайринг для предприятий, продающих социально значимые товары и услуги через интернет. Практически 5 месяцев – с 15 апреля по 30 сентября – комиссия будет составлять до 1%. Всем клиентам Сбербанка, которые попали в льготную программу, отправят уведомления, а снижение комиссии пройдет автоматически.
Такое решение принято, чтобы поддержать бизнес в сложной ситуации и поспособствовать развитию безналичных каналов оплаты.
По вопросам снижения ставок интернет-эквайринга можно обратиться к консультантам Центра корпоративных решений по телефонам 0123 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, Теlе2), 8 800 350-0123 (бесплатно с любых телефонов по России).
Эквайринг для бизнеса
Кроме этого Сбербанк предлагает услуги по установке, настройке и сервисному обслуживанию эквайринга для торговых точек, интернет — магазинов, курьерских служб и такси https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/acquiring_total.
Сервис позволяет принимать оплату по карте и получать деньги на счет в любом банке:
· Интернет эквайринг — от 1 %
· Торговый эквайринг — от 1,6 %
А для небольших торговых точек и сферы услуг подойдет оплата по QR-коду:
· комиссия от 0,6% от оборота;
· бесплатное обслуживание;
· без специального оборудования;
· уведомления об оплате приходят в приложение Сбербанк Бизнес Онлайн;
· QR-код можно разместить в любом удобном для вас месте (у кассы, на витрине, ценнике, экране).
Оформление лизинга онлайн
«Сбербанк Лизинг» предоставляет возможность купить легковой или грузовой автомобиль, а также спецтехнику дистанционно. Автотранспорт выбирается из каталога
на сайте, затем нужно заполнить заявку и пакет документов, который менеджер отправит после консультации. Как только сделка будет проверена и одобрена, в электронной форме при помощи электронно-цифровой подписи заключается договор.
На сделку потребуется один день, а приехать нужно будет только в салон, чтобы забрать автомобиль.
Телемедицина от DocDoc
Онлайн-консультации с врачами для ваших сотрудников. Исследования показывают, что наличие медицинского сервиса в соцпакете повышает лояльность к работодателю на 40%. К тому же онлайн-сервис сокращает время консультации с врачом с обычных 2-3 часов рабочего времени до 10-15 минут. Сервис DocDoc от Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/docdoc#konsult
стоит на 50% меньше, чем в среднем по рынку, и снижает отсутствие персонала на рабочем месте из-за болезни на 30%.
Эффективный поиск сотрудников
Работа.ру https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/rabota – сервис подбора персонала от Сбербанка, который стал одним из лидеров рынка онлайн-рекрутмента. Сегодня на ресурсе размещено больше 250 тыс. вакансий и 16 млн резюме любой сферы деятельности и уровня компетенций, а для студентов и молодых специалистов создан уникальный проект «Стажировки».
· Любое количество вакансий по одной подписке.
· Оплата подписки после первых откликов.
· Поиск сотрудников, живущих поблизости.
· Пробный период для новых клиентов.
· «Автоподбор резюме» и другие сервисы автоматизации поиска.
Разумные цены портала позволят сократить расходы на подбор персонала и облегчить процесс поиска сотрудников.
Фото: mybryansk.ru
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