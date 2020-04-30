Как поддержать свой бизнес: сервисы Сбербанка для предпринимателей

В Сбербанке появилось много онлайн-сервисов для предпринимателей, о которых еще не все знают. Рассказываем о полезных функциях, приложениях и банковских продуктах, которые сделают вашу работу ещё быстрее и эффективнее:

Лучшее время для новых знаний

Сбербанк реализует серию онлайн-конференций «Трансформируйся сейчас» для представителей крупного бизнеса. Тематические вебинары помогут предпринимателям обучаться в краткие сроки и перестраивать свой бизнес, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам.

В ходе онлайн-конференций будут рассмотрены актуальные и востребованные темы для крупного бизнеса. Спикеры расскажут о том, как противостоять кризисным явлениям, опираясь на возможности экосистемы Сбербанка, как применять стресс-тесты и сценарный подход для оценки возможного влияния кризиса на компанию, как приоритезировать антикризисные меры и как подготовиться к получению государственной поддержки предприятия.

Все вебинары будут размещены на площадке sber.pro – новом информационном сайте Сбербанка для клиентов крупного и среднего бизнеса.

Юридическая поддержка

В бизнесе часто бывают ситуации, когда без помощи грамотного юриста не обойтись. Отстаивайте интересы бизнеса и свои личные. Советуйтесь с профессионалами. Вам помогут опытные специалисты по правовым вопросам. Ваш личный внештатный помощник по юридическим вопросам от 2 250 рублей в год — сервис «Юрист для бизнеса» https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/urist24_s_m_business

предлагает:

· Квалифицированных специалистов в разных областях права.

· Круглосуточное сопровождение по личным и деловым вопросам.

· Доступные цены и удобную систему оплаты один раз в год.

Сервис будет полезен индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и тем, кто только планирует начать свой бизнес.

Помощь в ведении отчетности

Вы предприниматель? Можно не решать все вопросы в одиночку, а обратиться к профессионалам. СБЕР Решения займутся отчетностью, а вы сможете направить все силы на развитие бизнеса https://sber-solutions.ru/business/small.

СБЕР Решения (ранее – Интеркомп) – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов в России и СНГ. Компания 25 лет на рынке и успела накопить уникальный опыт работы с частными и государственными организациями.

· Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности (подготовка документов, экспресс-аудит, консультирование об изменениях в законодательстве).

· Расчет заработной платы.

· HR-сервисы (кадровая отчетность, прием и увольнение персонала, график отпусков и т.д.).

И все это с обеспечением высочайшего уровня безопасности при передаче, обработке и хранении персональных данных. СБЕР Решения используют международные стандарты безопасности ISO 27001 и SSAE18.

Кроме этого сервис организовал бесплатную горячую линию по вопросам организации удаленной работы для организаций. По телефону 8 800 700-94-82 вы можете получить консультацию по технологическим, кадровым, юридическим и организационным вопросам. Горячая линия работает круглосуточно с понедельника по пятницу.

Счет для бизнеса с обслуживанием за 1 рубль

Вы можете открыть расчетный счет в рублях совершенно бесплатно, https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/open-accounts, получить обслуживание на привлекательных условиях и все это без посещения банка.

Обслуживание обойдется бизнесу в 0 рублей, если по счету не будет проводиться входящих и исходящих операций.

При совершении операций первые два месяца пакетом услуг можно пользоваться за 1 рубль в месяц. Для активации нужно будет внести аванс, но, если операций по счету не будет, услуга автоматически продлится еще на месяц без взимания платы.

Цифровая бизнес-карта на особых условиях

Сбербанк предлагает воспользоваться современными возможностями и выпустить цифровую бизнес-карту Visa без пластикового носителя https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/digital.

Удаленное управление всеми счетами компании, оплата командировочных и представительских расходов без комиссий и обслуживание 100 рублей в месяц.

Кроме этого с бизнес — картой Visa доступны дополнительные скидки и предложения:

· скидка 20% на услуги в Gett Taxi при выборе поездки класса Эконом+ Visa или Комфорт Visa (скидка включена в стоимость);

· выгодные предложения от партнеров на грузоперевозки, подбор персонала, медицинское обслуживание и другие услуги;

· кэшбэк до 5% на все покупки по карте (акционный период с 6 апреля по 8 мая).

Выпустите цифровую бизнес-карту Visa и получайте кешбэк до 5%

С 6 апреля по 8 мая подключайтесь к программе «Бизнес-кешбэк» и возвращайте до 5% с каждой покупки по бизнес-картам Visa. К программе можно подключить бизнес-карту Сбербанка, оформленную на вас или на сотрудника.

Акционный период до 8 мая. Кешбэк составляет 5%.

Баллы за любую покупку

Бонусные баллы начисляются за все категории покупок: 0,5% по дебетовым картам, 1% — за покупки по кредитной бизнес-карте

1 балл = 1 рубль. Накопите 3 000 бонусных баллов и обменяйте их на рубли.

Как работает «Бизнес-кешбэк» https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/cards/business-cashback

Регистрируйтесь и зарабатывайте бонусные баллы

Подключите бизнес-карту к программе «Бизнес-кешбэк» в Сбербанк Бизнес Онлайн и получайте бонусные баллы за покупки.

Следите за начислением бонусных баллов онлайн

В Сбербанк Бизнес Онлайн легко узнать, сколько баллов вы набрали. Они отображаются в личном кабинете в течение 3 дней после покупки.

Конвертируйте баллы в рубли

1 балл = 1 рубль.

Как только на счёте будет 3 000 баллов, вы можете конвертировать их в рубли. За каждый месяц вы можете накопить до 5 000 бонусных баллов.

Отмена сервисного обслуживания по эквайрингу

С 1 марта до 31 мая Сбербанк не будет взимать плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Если ситуация не улучшится, «каникулы» могут продлиться дольше в зависимости от экономической ситуации.

Снижается плата за интернет-эквайринг для предприятий, продающих социально значимые товары и услуги через интернет. Практически 5 месяцев – с 15 апреля по 30 сентября – комиссия будет составлять до 1%. Всем клиентам Сбербанка, которые попали в льготную программу, отправят уведомления, а снижение комиссии пройдет автоматически.

Такое решение принято, чтобы поддержать бизнес в сложной ситуации и поспособствовать развитию безналичных каналов оплаты.

По вопросам снижения ставок интернет-эквайринга можно обратиться к консультантам Центра корпоративных решений по телефонам 0123 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, Теlе2), 8 800 350-0123 (бесплатно с любых телефонов по России).

Эквайринг для бизнеса

Кроме этого Сбербанк предлагает услуги по установке, настройке и сервисному обслуживанию эквайринга для торговых точек, интернет — магазинов, курьерских служб и такси https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/acquiring_total.

Сервис позволяет принимать оплату по карте и получать деньги на счет в любом банке:

· Интернет эквайринг — от 1 %

· Торговый эквайринг — от 1,6 %

А для небольших торговых точек и сферы услуг подойдет оплата по QR-коду:

· комиссия от 0,6% от оборота;

· бесплатное обслуживание;

· без специального оборудования;

· уведомления об оплате приходят в приложение Сбербанк Бизнес Онлайн;

· QR-код можно разместить в любом удобном для вас месте (у кассы, на витрине, ценнике, экране).

Оформление лизинга онлайн

«Сбербанк Лизинг» предоставляет возможность купить легковой или грузовой автомобиль, а также спецтехнику дистанционно. Автотранспорт выбирается из каталога

на сайте, затем нужно заполнить заявку и пакет документов, который менеджер отправит после консультации. Как только сделка будет проверена и одобрена, в электронной форме при помощи электронно-цифровой подписи заключается договор.

На сделку потребуется один день, а приехать нужно будет только в салон, чтобы забрать автомобиль.

Телемедицина от DocDoc

Онлайн-консультации с врачами для ваших сотрудников. Исследования показывают, что наличие медицинского сервиса в соцпакете повышает лояльность к работодателю на 40%. К тому же онлайн-сервис сокращает время консультации с врачом с обычных 2-3 часов рабочего времени до 10-15 минут. Сервис DocDoc от Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/docdoc#konsult

стоит на 50% меньше, чем в среднем по рынку, и снижает отсутствие персонала на рабочем месте из-за болезни на 30%.

Эффективный поиск сотрудников

Работа.ру https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/rabota – сервис подбора персонала от Сбербанка, который стал одним из лидеров рынка онлайн-рекрутмента. Сегодня на ресурсе размещено больше 250 тыс. вакансий и 16 млн резюме любой сферы деятельности и уровня компетенций, а для студентов и молодых специалистов создан уникальный проект «Стажировки».

· Любое количество вакансий по одной подписке.

· Оплата подписки после первых откликов.

· Поиск сотрудников, живущих поблизости.

· Пробный период для новых клиентов.

· «Автоподбор резюме» и другие сервисы автоматизации поиска.

Разумные цены портала позволят сократить расходы на подбор персонала и облегчить процесс поиска сотрудников.

Фото: mybryansk.ru