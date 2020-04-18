Как отметить Пасху в условиях угрозы коронавируса

Для того чтобы разобраться в смысле этого великого праздника и осознать его суть, нужно обратиться к истории его возникновения. Традиция праздновать Пасху пришла к нам из глубокой древности, из времен Ветхого Завета. Еврейский народ еще за долгое время до Рождества Христова был рабом египетского фараона, который отвергал все просьбы об освобождении. Более того, власти Египта начали умерщвлять всех новорожденных еврейских мальчиков.

Господь через пророка Моисея обратился к еврейскому народу с тем, чтобы каждая семья заколола агнца (молодого ягненка), запекла его и полностью съела. Кровью же животного нужно было помазать дверной косяк дома, тем самым совершив защитный обряд. По преданию, ангел, который умерщвлял первенцев египтян, не тронул еврейский народ. После этого фараон Египта освободил всех евреев от рабства. Именно с этого момента израильтяне отмечают Пасху как праздник освобождения из рабства.