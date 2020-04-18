Как отметить Пасху в условиях угрозы коронавируса

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Символ победы жизни над смертью
Главный христианский праздник Воскресение Христово, или Пасха, отмечается в этом году 19 апреля. На фоне распространения коронавируса пасхальные богослужения в православных храмах пройдут в закрытом режиме. Руководство Владимирской области просит воздержаться от посещения соборов и церквей на Пасху и участвовать в праздничном молебне дистанционно — по телетрансляции и Интернету. Все руководители православной церкви солидарны с решением властей и призывают прихожан к послушанию. Тем более что суть Пасхи не в крестном ходе и освящение куличей. Это символ победы жизни над смертью.
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Ветхозаветная история
Для того чтобы разобраться в смысле этого великого праздника и осознать его суть, нужно обратиться к истории его возникновения. Традиция праздновать Пасху пришла к нам из глубокой древности, из времен Ветхого Завета. Еврейский народ еще за долгое время до Рождества Христова был рабом египетского фараона, который отвергал все просьбы об освобождении. Более того, власти Египта начали умерщвлять всех новорожденных еврейских мальчиков.
Господь через пророка Моисея обратился к еврейскому народу с тем, чтобы каждая семья заколола агнца (молодого ягненка), запекла его и полностью съела. Кровью же животного нужно было помазать дверной косяк дома, тем самым совершив защитный обряд. По преданию, ангел, который умерщвлял первенцев египтян, не тронул еврейский народ. После этого фараон Египта освободил всех евреев от рабства. Именно с этого момента израильтяне отмечают Пасху как праздник освобождения из рабства.
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Жертва Иисуса Христа
Этот день стал пророческим в жизни евреев, ведь через некоторое время сын Божий стал Спасителем всего человечества, принеся себя в жертву подобно непорочному агнцу. За свои 33 года жизни Иисус Христос дал людям новое учение, совершил множество чудес и, потерпев муки, принял смерть во имя искупления людских грехов. Распятие Христа состоялось в канун Пасхи — именно так исполнилось древнее пророчество Божие, агнец пролил свою кровь.
После своей смерти Христос сошел в ад и освободил души тех, кто верил слову Божиему, а затем воскрес из мертвых, провозгласив тем самым спасение человечества и обретение новой жизни.
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Благословение куличей и пасх дома
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, православные могут совершить освящение яиц, куличей и пасх дома. Прихожане в ночь на 19 апреля должны будут взять на себя роль священнослужителей и окропить святой водой приготовленную праздничную пищу.
Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем окропить пищу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Фото: otv-media.ru
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Трансляции пасхального богослужения
Все жители Владимирской области смогут присоединиться к пасхальному богослужению в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря города Владимира. Трансляцию будет вести телеканал «Губерния-33». Пасхальное богослужение начнется ровно в полночь с субботы на воскресенье.
Также 18 апреля в 23.30 на каналах «Первый», «Россия» и «Спас» начнется прямая трансляция ночного пасхального богослужения из храма Христа Спасителя в Москве.
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Благодатный огонь без паломников
18 апреля около 14 часов в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного огня. Она прошла без участия паломников, на ней присутствовало примерно десять человек: священнослужители, фотографы и операторы, которые транслировали церемонию. Сейчас храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт на карантин вместе с другими церквями на Святой земле.
После схождения Благодатный огонь доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам, где его передали дипломатическим делегациям, в том числе и из России. Как сообщает Фонд Андрея Первозванного, который организует акцию по транспортировке, Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя. Передача его в храмы Русской православной церкви станет возможна только после отмены режима самоизоляции. Так что традиционной встречи Благодатного огня на Пасху во Владимире не будет.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: osnovahram.at.ua
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