Как изменились правила оказания медицинской помощи по полису ОМС из-за коронавируса

В связи с перегруженностью и перепрофилированием медицинских учреждений:

— приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для всех возрастных категорий;

— сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением;

— пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь;

— плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований проводятся только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике, или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.