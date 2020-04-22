Как изменились правила оказания медицинской помощи по полису ОМС из-за коронавируса

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Новые возможности и ограничения
В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС. Всем гражданам следует знать о своих правах – о том, какие новые возможности и ограничения у них появились. Всероссийский союз страховщиков счел необходимым распространить эту жизненно важную информацию.
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Дистанционные услуги
Если у пациента закончился рецептурный препарат:
— лечащего врача можно вызвать на дом;
— лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;
— лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом.
Гражданам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, а также проживающим совместно с ними людям, можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники – по телефону или Интернету.
Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, продлен до 31 декабря 2020 года.
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Получение плановой медпомощи
В связи с перегруженностью и перепрофилированием медицинских учреждений:
— приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для всех возрастных категорий;
— сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением;
— пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь;
— плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований проводятся только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике, или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.
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Право на экстренную медпомощь
Без изменений медпомощь оказывается:
— при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;
— при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;
— пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.
Гражданин имеет право:
— вызвать скорую помощь,
— вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,
— быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.
Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.
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Исключения из правил
Без ограничений медпомощь оказывается пациентам:
- с онкологическими заболеваниями;
- с болезнями сердечно-сосудистой системы;
- с болезнями эндокринной систем (диабет);
- находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).
При этом медицинские работники и пациенты обязаны строго соблюдать требования по профилактике и снижению риска распространения COVID-19.
Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями в случаях обращений за консультативной помощью и в случаях неявки их на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: medictionary.ru
Обсуждение 1
Хорошо хоть оставили в белом списке больных онко и кардио