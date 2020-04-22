Как изменились правила оказания медицинской помощи по полису ОМС из-за коронавируса

Новые возможности и ограничения

  1. Новые возможности и ограничения

    В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС. Всем гражданам следует знать о своих правах – о том, какие новые возможности и ограничения у них появились. Всероссийский союз страховщиков счел необходимым распространить эту  жизненно важную информацию.

  2. Дистанционные услуги

    Если у пациента закончился рецептурный препарат:

    — лечащего врача можно вызвать на дом;

    — лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;

    — лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом.

    Гражданам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, а также проживающим совместно с ними людям, можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники – по телефону или Интернету.

    Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, продлен до 31 декабря 2020 года.

    Фото: hibiny.com

  3. Получение плановой медпомощи

    В связи с перегруженностью и перепрофилированием медицинских учреждений:

    — приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для всех возрастных категорий;

    — сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением;

    — пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложить в целях снижения риска распространения COVID-19. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь;

    — плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований проводятся только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике, или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.

    Фото: rg.ru

  4. Право на экстренную медпомощь

    Без изменений медпомощь оказывается:

    — при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;

    — при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;

    — пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.

    Гражданин имеет право:

    — вызвать скорую помощь,

    — вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,

    — быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.

    Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.

    Фото: sochi.com

  5. Исключения из правил

    Без ограничений медпомощь оказывается пациентам:

    • с онкологическими заболеваниями;
    • с болезнями сердечно-сосудистой системы;
    • с болезнями эндокринной систем (диабет);
    • находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).

    При этом медицинские работники и пациенты обязаны строго соблюдать требования по профилактике и снижению риска распространения COVID-19.

    Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями в случаях обращений за консультативной помощью и в случаях неявки их на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования.

    Фото: aznews.az

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: medictionary.ru
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