Качество дезинфекции подъездов проверяют общественники

Активисты Общероссийского народного фронта проверяют качество дезинфекционных работ во Владимирской области. Очередным городом для мониторинга стал Гусь-Хрустальный. Вместе с управляющими компаниями и представителями ТСЖ общественники осмотрели подъезды. Там в обязательном порядке должны обрабатываться полы, перила, лифтовая кабина, почтовые ящики, панели домофонов, дверные ручки. Особое внимание общественники обращают на наличие в каждом подъезде графика дезинфекционной обработки. Например, в управляющей компании ООО «УК город Гусь-Хрустальный» ежедневно на мероприятия по дезинфекции выходят три бригады. В среднем за рабочий день сотрудники обрабатывают 15 подъездов.

— Платеж за эту услугу не возрастет. Сами очень переживаем за жителей, поэтому у нас организована непрерывная работа, чтобы процесс шел. Спрашиваем и у жителей, в какое время удобнее проводить эти работы и где надо помочь с информированием, — рассказала замдиректора управляющей компании Наталья Виноградова.

В ходе мониторинга выяснилось, что в ряде домов Гусь-Хрустального в в дезинфекционных работах принимают участие и сами жильцы. Они закупают специальные средства и обрабатывают ими перила, домофон и почтовые ящики.

Мониторинг в городах области будет продолжен.

— В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса в городах области должна ежедневно проводиться дезинфекция, в том числе и подъездов жилых домов. На проведение этих мер указал главный санитарный врач Владимирской области. Наша задача как общественников — вести контроль, — уточнил член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Руслан Зарипов.

При этом бригады, которые проводят санитарную обработку в жилых домах, порой пугают местных. Увидев людей в спецкостюмах, жители думают, что в их доме оказался зараженный коронавирусной инфекцией.

Ранее «Призыв» опубликовал рекомендации для жителей, желающих провести санобработку своих квартир.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ОНФ по Владимирской области